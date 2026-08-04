Тренер сборной США раскритиковала российских синхронисток: «Победа в чемпионате и лидерство в спорте – это не всегда одно и то же»

Тренер сборной США раскритиковала российских синхронисток после победы на ЧЕ.

Тренер юношеской сборной США по синхронному плаванию Инга Гребенюк-Гиллер раскритиковала российских синхронисток после победы в командной произвольной программе на чемпионате Европы-2026.

Россиянки выиграли золото, усложнив программу в последний момент: они исполнили в концовке тот же гибрид, что и их главный конкурент – сборная Испании.

«Испания представила инновационный гибридный элемент и вышла на соревнования с более высоким уровнем сложности (DD).

Перед финалом Россия включила тот же гибридный элемент в свою программу, повысив собственный уровень сложности. Это изменение в конечном итоге помогло России опередить Испанию и завоевать титул.

Мои мысли…

Россия всегда была одной из движущих сил синхронного плавания. Десятилетиями она была эталоном технического совершенства, инноваций и креативности. Они постоянно внедряли новые элементы, продвигали спорт и устанавливали стандарты, к которым стремился остальной мир. Технически они остаются одной из сильнейших команд в мире.

Вот почему, я думаю, многие были рады их возвращению. Их программа прекрасна. Они сильны, чисты и невероятно хорошо подготовлены. Это были напряженные соревнования, и они, безусловно, заслуживают похвалы за качество выступления.

Но для меня лидерство в спорте – это больше, чем просто завоевание золотой медали. Если вы побеждаете главного конкурента, используя его инновации вместо создания собственных, то вы выигрываете соревнование, но теряете титул новатора.

Если же вам нужно позаимствовать прорывную идею Испании, чтобы победить ее, то именно Испания возглавляет эволюцию этого вида спорта. Они остаются законодателями моды, а вы следуете за ними. Победа в чемпионате и лидерство в спорте – это не всегда одно и то же.

Лично я за риск. Если бы Россия решила повысить сложность, создав совершенно новый гибрид – даже если бы это означало шаг на неизведанную территорию без базового ориентира – я бы приветствовала это решение. Это требует смелости, уверенности и креативности. Это было бы заявлением.

Но повышение сложности за счет использования инноваций другой команды поднимает другой вопрос. Дело не в эффективности. Дело в том, какое лидерство вы хотите продемонстрировать.

На мой взгляд, настоящие лидеры – те, кто вдохновляют других следовать за ними, а не те, кому необходимо следовать за кем-то, чтобы победить», – написала Инга Гребенюк-Гиллер.

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