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Тренер сборной США раскритиковала российских синхронисток: «Победа в чемпионате и лидерство в спорте – это не всегда одно и то же»
Тренер сборной США раскритиковала российских синхронисток после победы на ЧЕ.

Тренер юношеской сборной США по синхронному плаванию Инга Гребенюк-Гиллер раскритиковала российских синхронисток после победы в командной произвольной программе на чемпионате Европы-2026.

Россиянки выиграли золото, усложнив программу в последний момент: они исполнили в концовке тот же гибрид, что и их главный конкурент – сборная Испании.

«Испания представила инновационный гибридный элемент и вышла на соревнования с более высоким уровнем сложности (DD).

Перед финалом Россия включила тот же гибридный элемент в свою программу, повысив собственный уровень сложности. Это изменение в конечном итоге помогло России опередить Испанию и завоевать титул.

Мои мысли…

Россия всегда была одной из движущих сил синхронного плавания. Десятилетиями она была эталоном технического совершенства, инноваций и креативности. Они постоянно внедряли новые элементы, продвигали спорт и устанавливали стандарты, к которым стремился остальной мир. Технически они остаются одной из сильнейших команд в мире.

Вот почему, я думаю, многие были рады их возвращению. Их программа прекрасна. Они сильны, чисты и невероятно хорошо подготовлены. Это были напряженные соревнования, и они, безусловно, заслуживают похвалы за качество выступления.

Но для меня лидерство в спорте – это больше, чем просто завоевание золотой медали. Если вы побеждаете главного конкурента, используя его инновации вместо создания собственных, то вы выигрываете соревнование, но теряете титул новатора.

Если же вам нужно позаимствовать прорывную идею Испании, чтобы победить ее, то именно Испания возглавляет эволюцию этого вида спорта. Они остаются законодателями моды, а вы следуете за ними. Победа в чемпионате и лидерство в спорте – это не всегда одно и то же.

Лично я за риск. Если бы Россия решила повысить сложность, создав совершенно новый гибрид – даже если бы это означало шаг на неизведанную территорию без базового ориентира – я бы приветствовала это решение. Это требует смелости, уверенности и креативности. Это было бы заявлением.

Но повышение сложности за счет использования инноваций другой команды поднимает другой вопрос. Дело не в эффективности. Дело в том, какое лидерство вы хотите продемонстрировать.

На мой взгляд, настоящие лидеры – те, кто вдохновляют других следовать за ними, а не те, кому необходимо следовать за кем-то, чтобы победить», – написала Инга Гребенюк-Гиллер.

Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Инги Гребенюк-Гиллер
logoСборная Испании по синхронному плаванию
logoСборная России по синхронному плаванию
logoчемпионат Европы
синхронное плавание
Инга Гребенюк-Гиллер

Комментарии

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Вообще далёк от этого спорта , но какая разница какой гибрид не гибрид , они же его исполнили, не побоялись повторить , в чем проблема?
ОтветАлександр Романов
Вообще далёк от этого спорта , но какая разница какой гибрид не гибрид , они же его исполнили, не побоялись повторить , в чем проблема?
Проблема в том что у Испании нет золота, и они решили его наныть перед технической программой.
Гребенюк ... Фамилия объясняет ее отношение к России.
Да что ж ты будешь делать - выиграли и всё равно не так выиграли!
Ответtrav
Да что ж ты будешь делать - выиграли и всё равно не так выиграли!
Так они как голуби, сруть и сруть)
Всю жизнь все у нас заимствовали элементы, и молчали. А теперь сделали наоборот, и сразу поднялся вой.
Гребенюк-Гиллер.. вот гибрид так гибрид)
Слабо выигрываете
Дорого выигрываете
Долго выигрываете
Неэффективно выигрываете
ОтветКуку-епта
Слабо выигрываете Дорого выигрываете Долго выигрываете Неэффективно выигрываете
Взяли таки гибрид за 3 дня ,что ж ты поделаешь
Не понял это чемпионат мира по синхронному плаванию или по новаторству? Если вы придумали и сделали это коряво. А другие сделали на отлично... какие могут быть вопросы??
Интересная кульминация турнира. И подгорает прилично. Крику словно русские подали заявку на патент элемента впереди Испании. ;) Ну и конечно тренеру США стоит заниматься своей командой.
Ответr4bndqfzqx
Интересная кульминация турнира. И подгорает прилично. Крику словно русские подали заявку на патент элемента впереди Испании. ;) Ну и конечно тренеру США стоит заниматься своей командой.
Комментарий скрыт
ОтветIvan85
Комментарий скрыт
Во всем. Никакой проблемы в заимствовании элементов нет в любом виде спорта. Тут банальные комплексы и бабские обидки на пустом месте, никакой фактуры нет.
Уверен, там у всех команд, что нибудь да и повторяется
кстати, у этой Гребенюк-Гиллер в профиле на ФБ указано, что она училась в Донецком государственном медицинском университете (Donetsk State University of Health), так что дамочка наша во всех смыслах
Ответtrav
кстати, у этой Гребенюк-Гиллер в профиле на ФБ указано, что она училась в Донецком государственном медицинском университете (Donetsk State University of Health), так что дамочка наша во всех смыслах
Да там по фамилии все понятно, либо -юк/ук, либо -ко
Ответtrav
кстати, у этой Гребенюк-Гиллер в профиле на ФБ указано, что она училась в Донецком государственном медицинском университете (Donetsk State University of Health), так что дамочка наша во всех смыслах
вот это херово. могла бы работать на благо родины. Пиндосы по сути продолжают пользоваться утечкой мозгов,.
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