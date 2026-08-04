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  4. Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы-2026. Велльброк и Таддеуччи победили на 10 км, Сорокина – 6-я, Адеев – 26-й

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Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы-2026. Велльброк и Таддеуччи победили на 10 км, Сорокина – 6-я, Адеев – 26-й
На ЧЕ в Париже разыграли медали в плавании на открытой воде на 10 км.

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли два комплекта медалей в плавании на открытой воде.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км

1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:55.18,3

2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 2,1

3. Оливер Клемет (Германия) – 6,4...

26. Денис Адеев (Россия) – 1:59.41,9...

28. Владимир Иванов (Россия) – 2:03.08,0

Александр Степанов (Россия) не завершил дистанцию.

Женщины, 10 км

1. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2:07.49,9

2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) – 9,7

3. Линда Капони (Италия) – 13,5...

6. Екатерина Сорокина (Россия) – 25,7...

9. Яна Курцева (Россия) – 26,8

10. Полина Козякина (Россия) – 49,5

Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЖенская сборная России по водным видам спорта
logoСборная России по плаванию
плавание в открытой воде
результаты
logoчемпионат Европы
Денис Адеев
Александр Степанов
Владимир Иванов
Яна Курцева
Екатерина Сорокина
Полина Козякина
logoСборная Германии по водным видам спорта
logoОливер Клемет
logoЖенская сборная Италии по водным видам спорта
logoЖенская сборная Венгрии по водным видам спорта
logoСборная Венгрии по водным видам спорта
logoФлориан Велльброк
logoДавид Бетлехем
Виктория Михайвари-Фаркаш
logoДжиневра Таддеуччи
Линда Капони

Комментарии

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Весь конец заплыва комментаторы на МатчИгра говорили, что первым плывет Клемент! 😂😂
Я надеюсь Мишарина не будет плыть в открытой, ей ещё в бассейне много плыть,
ОтветPankratoff
Я надеюсь Мишарина не будет плыть в открытой, ей ещё в бассейне много плыть,
Наконец-то появились заявки на все дистанции, Мишариной нет
ОтветNoSfer
Наконец-то появились заявки на все дистанции, Мишариной нет
Ну и хорошо, пусть лучше сосредоточиться на бассейне, там есть шансы на медали.
Ну зато живут с видом на Эйфелеву башню)
Туристы.
Хоть бы ради приличия написали российских спортсменов, не говоря уже о полном составе участников, позорище
Ответпсихи Андрюши
Хоть бы ради приличия написали российских спортсменов, не говоря уже о полном составе участников, позорище
За ~3 часа до старта первого заплыва, на официальном сайте турнира, нет ни стартового протокола, ни вообще заявок стран на турнир, вы про этот позор?
Ответпсихи Андрюши
Хоть бы ради приличия написали российских спортсменов, не говоря уже о полном составе участников, позорище
Они не знают, потому что на сайте нет заявки))
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Степанов утонул
Нашли?
ОтветPankratoff
Нашли?
Да, на оф сайте в разделе entries появились
А Беляев когда начал тренировать сборную?
ОтветPankratoff
А Беляев когда начал тренировать сборную?
Давно тренирует
Степанов удивительный, конечно, ударили его и он снялся😂
ОтветМихаил Пригода
Степанов удивительный, конечно, ударили его и он снялся😂
Веслом видимо.
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