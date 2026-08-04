Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы-2026. Велльброк и Таддеуччи победили на 10 км, Сорокина – 6-я, Адеев – 26-й

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли два комплекта медалей в плавании на открытой воде.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Плавание на открытой воде
Мужчины, 10 км
1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:55.18,3
2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 2,1
3. Оливер Клемет (Германия) – 6,4...
26. Денис Адеев (Россия) – 1:59.41,9...
28. Владимир Иванов (Россия) – 2:03.08,0
Александр Степанов (Россия) не завершил дистанцию.
Женщины, 10 км
1. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2:07.49,9
2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) – 9,7
3. Линда Капони (Италия) – 13,5...
6. Екатерина Сорокина (Россия) – 25,7...
9. Яна Курцева (Россия) – 26,8
10. Полина Козякина (Россия) – 49,5
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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
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