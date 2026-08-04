Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы-2026. Велльброк и Таддеуччи победили на 10 км, Сорокина – 6-я, Адеев – 26-й

На ЧЕ в Париже разыграли медали в плавании на открытой воде на 10 км.

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли два комплекта медалей в плавании на открытой воде. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Плавание на открытой воде Мужчины, 10 км 1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:55.18,3 2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 2,1 3. Оливер Клемет (Германия) – 6,4... 26. Денис Адеев (Россия) – 1:59.41,9... 28. Владимир Иванов (Россия) – 2:03.08,0 Александр Степанов (Россия) не завершил дистанцию. Женщины, 10 км 1. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2:07.49,9 2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) – 9,7 3. Линда Капони (Италия) – 13,5... 6. Екатерина Сорокина (Россия) – 25,7... 9. Яна Курцева (Россия) – 26,8 10. Полина Козякина (Россия) – 49,5 Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’ Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже