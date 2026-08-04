Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки, Трифонова взяла бронзу на трехметровом трамплине
Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на ЧЕ в Париже.
4 августа российские прыгуны в воду завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы в Париже.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки с вышки
1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 443,82
2. Симоне Конте – Раффаэле Пеллигра (Италия) – 416,46
3. Марк Гриценко – Алексей Середа (Украина) – 406,05
Женщины, трамплин 3 м
1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 358,05
2. Ясмин Харпер (Великобритания) – 318,70
3. Надежда Трифонова (Россия) – 312,40...
9. Елизавета Кузина (Россия) – 273,50
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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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