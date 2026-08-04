Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки, Трифонова взяла бронзу на трехметровом трамплине

Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на ЧЕ в Париже.

4 августа российские прыгуны в воду завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы в Париже. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Прыжки в воду Мужчины, синхронные прыжки с вышки 1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 443,82 2. Симоне Конте – Раффаэле Пеллигра (Италия) – 416,46 3. Марк Гриценко – Алексей Середа (Украина) – 406,05 Женщины, трамплин 3 м 1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 358,05 2. Ясмин Харпер (Великобритания) – 318,70 3. Надежда Трифонова (Россия) – 312,40... 9. Елизавета Кузина (Россия) – 273,50 Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’ Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже