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  4. Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки, Трифонова взяла бронзу на трехметровом трамплине

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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки, Трифонова взяла бронзу на трехметровом трамплине
Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на ЧЕ в Париже.

4 августа российские прыгуны в воду завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки с вышки

1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 443,82

2. Симоне Конте – Раффаэле Пеллигра (Италия) – 416,46

3. Марк Гриценко – Алексей Середа (Украина) – 406,05

Женщины, трамплин 3 м

1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 358,05

2. Ясмин Харпер (Великобритания) – 318,70

3. Надежда Трифонова (Россия) – 312,40...

9. Елизавета Кузина (Россия) – 273,50

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСборная России по прыжкам в воду
Женская сборная России по прыжкам в воду
прыжки в воду
результаты
logoчемпионат Европы
Руслан Терновой
Елизавета Кузина
Надежда Трифонова
logoНикита Шлейхер
Кьяра Пеллакани
logoАлексей Середа
logoЯсмин Харпер
Раффаэле Пеллигра
logoЖенская сборная Италии по прыжкам в воду
Симоне Конте
logoЖенская сборная Великобритании по прыжкам в воду
logoСборная Украины по прыжкам в воду
logoСборная Италии по водным видам
Марк Гриценко

Комментарии

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Шлейхер передает пламенный привет всем тренерам
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Шлейхер передает пламенный привет всем тренерам
Нужно его на вышку заявлять.
Или уже не получится?
ОтветPankratoff
Нужно его на вышку заявлять. Или уже не получится?
Вместо кого? Терновой сегодня феерил
Вот и на нашей улице праздник! Парни бойцы !! Терновой приятно удивил! С золотом страну!!!
Парни, Никита и Руслан! Ну какие же вы молодцы! Как собрались и показали уровень. Ну спасибо вам парни, за золото!
Молодцы парни ! Заключительный прыжок исполнили по-чемпионски и одержали уверенную победу на ЧЕ. Поздравляем !
Золото ааааааа
Парни просто красавцы. Очень сильный уровень, кроме одного прыжка, остальное - вышка
В кои-то веки вырвались в мир себя показать, а Матчтв показвает футбол...(
Ответfewral
В кои-то веки вырвались в мир себя показать, а Матчтв показвает футбол...(
По МатчТВ Арена идет.
ОтветCaparica
По МатчТВ Арена идет.
Спасибо! 🙏
Молодец Надя ! Не дрогнула на последнем прыжке и удачно его исполнила, завоевав бронзовую медаль. Умница !
ОтветДок Аксель
Молодец Надя ! Не дрогнула на последнем прыжке и удачно его исполнила, завоевав бронзовую медаль. Умница !
Дрогнула. Шла на 2е место, но последним прыжком упустила его
Классно исполнение прыжка у наших парней в 4-м раунде. Молодцы ! Но судьи зажимают им оценки.
ОтветДок Аксель
Классно исполнение прыжка у наших парней в 4-м раунде. Молодцы ! Но судьи зажимают им оценки.
Нормально оценили,пол бпла всего лишь отжали
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