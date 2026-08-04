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Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России выиграла золото в технической программе команд, Плеханова – 7-я в соло
Российские синхронистки взяли золото в технической программе команд на ЧЕ.

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе команд на чемпионате Европы в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа

1. Ирис Тио Касас (Испания) – 263,6250

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 263,3817

3. Клара Блейер (Германия) – 258,0400...

7. Валерия Плеханова (Россия) – 242,2349

Команды, техническая программа

1. Россия (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 303,2467

2. Испания – 296,4299

3. Италия – 284,6725

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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoчемпионат Европы
результаты
logoСборная России по синхронному плаванию
синхронное плавание
Елена Шабанова
Валентина Герасимова
Кира Черезова
Светлана Павлова
Екатерина Коссова
Елизавета Смирнова
Валерия Плеханова
Ольга Тютюник
Александра Шмидт
logoВасилина Хондошко
logoИрис Тио Касас
logoСборная Испании по синхронному плаванию
logoЖенская сборная Беларуси по водным видам спорта
Клара Блейер
logoЖенская сборная Германии по водным видам спорта
logoСборная Италии по синхронному плаванию

Комментарии

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У Василины нагло увели золото. С самой сложной программой, без ошибок, поставили на второе место только за счет более низкой оценки за артистизм. Мастерски , на грамульку, но на второе. Как можно там вообще так точно оценивать артистизм. Тут даже не субъективизм, а просто нежелание видеть снова первой. Тут все хорошо? Испания рулит?
ОтветElenavasilevna
У Василины нагло увели золото. С самой сложной программой, без ошибок, поставили на второе место только за счет более низкой оценки за артистизм. Мастерски , на грамульку, но на второе. Как можно там вообще так точно оценивать артистизм. Тут даже не субъективизм, а просто нежелание видеть снова первой. Тут все хорошо? Испания рулит?
Вид спорта такой, артистизм неизмеряем)
ОтветElenavasilevna
У Василины нагло увели золото. С самой сложной программой, без ошибок, поставили на второе место только за счет более низкой оценки за артистизм. Мастерски , на грамульку, но на второе. Как можно там вообще так точно оценивать артистизм. Тут даже не субъективизм, а просто нежелание видеть снова первой. Тут все хорошо? Испания рулит?
А протесты я так понимаю бесполезно подавать?
Ну вот, не зря Испания ныла, есть золото.
Какое же мерзкое судейство.
Ну вот выкусите. Тут-то никто ничего у них не «украл»?

КРАСОТКИ!!! 🥇🇷🇺
ОтветJulia Danilova
Ну вот выкусите. Тут-то никто ничего у них не «украл»? КРАСОТКИ!!! 🥇🇷🇺
Не удивлюсь, если найдут новый повод для нытья.
Ответcrybaby
Не удивлюсь, если найдут новый повод для нытья.
Но нас рать 🤪
Там испанская синхронистка Ожогина уже выступила по поводу украденного золота у Василины?
Вот это лучший ответ испанкам и всем, кто тявкал 💪 🇷🇺
Наши девочки лучшие, браво!
ОтветSolovey1
Вот это лучший ответ испанкам и всем, кто тявкал 💪 🇷🇺 Наши девочки лучшие, браво!
Так было и так будет. Гегемон возвращается.
По-сути золото у Василины отбрали! Самый что ни на есть испанский стыд!!!
После визга испанок был уверен что судьи им нашаманят золото, рад что ошибался.
Видимо после беспредельно отобранного золота у ученицы наших тренеров Василины Хондошко судьи решили сбавить обороты...
Испанок тянут как могут. Но тут облом, чему очень рад. Девчонки, вы красатули! Спасибо за ещё одно золото!
Господи, как же хорошо 😌 Как хорошо, что я оказалась неправа.
Исполнение идеальное 🤩
вперед, девушки) внезапный "испанский хаос" в произвольной, по-российски более сложный, уже принёс бесспорное золото) на техническую выйдут чемпионками Европы, а это авторитет. Удачи!
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