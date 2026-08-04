Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России выиграла золото в технической программе команд, Плеханова – 7-я в соло

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе команд на чемпионате Европы в Париже.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Синхронное плавание
Женщины, соло, техническая программа
1. Ирис Тио Касас (Испания) – 263,6250
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 263,3817
3. Клара Блейер (Германия) – 258,0400...
7. Валерия Плеханова (Россия) – 242,2349
Команды, техническая программа
1. Россия (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 303,2467
2. Испания – 296,4299
3. Италия – 284,6725
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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
Комментарии
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Какое же мерзкое судейство.
КРАСОТКИ!!! 🥇🇷🇺
Наши девочки лучшие, браво!
Видимо после беспредельно отобранного золота у ученицы наших тренеров Василины Хондошко судьи решили сбавить обороты...
Исполнение идеальное 🤩