Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России выиграла золото в технической программе команд, Плеханова – 7-я в соло

Российские синхронистки взяли золото в технической программе команд на ЧЕ.

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе команд на чемпионате Европы в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа

1. Ирис Тио Касас (Испания) – 263,6250

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 263,3817

3. Клара Блейер (Германия) – 258,0400...

7. Валерия Плеханова (Россия) – 242,2349

Команды, техническая программа

1. Россия (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 303,2467

2. Испания – 296,4299

3. Италия – 284,6725

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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже