🥇🥇🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 4 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Шлейхер и Терновой взяли золото в прыжках с вышки, у Трифоновой – бронза на трехметровом трамплине

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли шесть комплектов медалей: по два в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Синхронное плавание
Женщины, соло, техническая программа
1. Ирис Тио Касас (Испания) – 263,6250
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 263,3817
3. Клара Блейер (Германия) – 258,0400...
7. Валерия Плеханова (Россия) – 242,2349
Команды, техническая программа
1. Россия (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 303,2467
2. Испания – 296,4299
3. Италия – 284,6725
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Плавание на открытой воде
Мужчины, 10 км
1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:55.18,3
2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 2,1
3. Оливер Клемет (Германия) – 6,4...
26. Денис Адеев (Россия) – 1:59.41,9...
28. Владимир Иванов (Россия) – 2:03.08,0
Александр Степанов (Россия) не завершил дистанцию.
Женщины, 10 км
1. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2:07.49,9
2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) – 9,7
3. Линда Капони (Италия) – 13,5...
6. Екатерина Сорокина (Россия) – 25,7...
9. Яна Курцева (Россия) – 26,8
10. Полина Козякина (Россия) – 49,5
Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки с вышки
1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 443,82
2. Симоне Конте – Раффаэле Пеллигра (Италия) – 416,46
3. Марк Гриценко – Алексей Середа (Украина) – 406,05
Женщины, трамплин 3 м
1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 358,05
2. Ясмин Харпер (Великобритания) – 318,70
3. Надежда Трифонова (Россия) – 312,40...
9. Елизавета Кузина (Россия) – 273,50
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
Комментарии
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Никита с Русланом просто деклассировали остальных
Поздравляю.
Так что вышка у нас хорошая