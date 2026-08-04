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🥇🥇🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 4 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Шлейхер и Терновой взяли золото в прыжках с вышки, у Трифоновой – бронза на трехметровом трамплине
4 августа на ЧЕ по водным видам разыграли шесть комплектов медалей.

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли шесть комплектов медалей: по два в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа

1. Ирис Тио Касас (Испания) – 263,6250

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 263,3817

3. Клара Блейер (Германия) – 258,0400...

7. Валерия Плеханова (Россия) – 242,2349

Команды, техническая программа

1. Россия (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 303,2467

2. Испания – 296,4299

3. Италия – 284,6725

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км

1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:55.18,3

2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 2,1

3. Оливер Клемет (Германия) – 6,4...

26. Денис Адеев (Россия) – 1:59.41,9...

28. Владимир Иванов (Россия) – 2:03.08,0

Александр Степанов (Россия) не завершил дистанцию.

Женщины, 10 км

1. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2:07.49,9

2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) – 9,7

3. Линда Капони (Италия) – 13,5...

6. Екатерина Сорокина (Россия) – 25,7...

9. Яна Курцева (Россия) – 26,8

10. Полина Козякина (Россия) – 49,5

Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки с вышки

1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 443,82

2. Симоне Конте – Раффаэле Пеллигра (Италия) – 416,46

3. Марк Гриценко – Алексей Середа (Украина) – 406,05

Женщины, трамплин 3 м

1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 358,05

2. Ясмин Харпер (Великобритания) – 318,70

3. Надежда Трифонова (Россия) – 312,40...

9. Елизавета Кузина (Россия) – 273,50

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЖенская сборная России по водным видам спорта
logoСборная России по плаванию
синхронное плавание
Женская сборная России по прыжкам в воду
logoСборная России по прыжкам в воду
logoСборная России по синхронному плаванию
прыжки в воду
результаты
плавание в открытой воде
logoчемпионат Европы
Светлана Павлова
Елизавета Смирнова
Екатерина Коссова
Александра Шмидт
Елена Шабанова
Валентина Герасимова
Валерия Плеханова
Ольга Тютюник
Надежда Трифонова
Кира Черезова
Руслан Терновой
Елизавета Кузина
logoНикита Шлейхер
Денис Адеев
Владимир Иванов
Александр Степанов
logoСборная Венгрии по водным видам спорта
logoОливер Клемет
logoСборная Испании по синхронному плаванию
logoСборная Германии по водным видам спорта
logoВасилина Хондошко
logoИрис Тио Касас
logoФлориан Велльброк
logoДавид Бетлехем
logoЖенская сборная Италии по прыжкам в воду
Клара Блейер
Виктория Михайвари-Фаркаш
Екатерина Сорокина
Полина Козякина
Линда Капони
Кьяра Пеллакани
Марк Гриценко
logoЖенская сборная Германии по водным видам спорта
logoЖенская сборная Беларуси по водным видам спорта
logoЖенская сборная Великобритании по прыжкам в воду
logoАлексей Середа
logoСборная Украины по прыжкам в воду
logoСборная Италии по водным видам
logoЖенская сборная Венгрии по водным видам спорта
logoЯсмин Харпер
logoЖенская сборная Италии по водным видам спорта
Раффаэле Пеллигра
logoДжиневра Таддеуччи
Яна Курцева
logoСборная Италии по синхронному плаванию
Симоне Конте

Комментарии

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Поздравляем наших синхронисток с еще одним золотом!
Ответpaha
Поздравляем наших синхронисток с еще одним золотом!
Ждём новое нытьё от соперниц по этому поводу👌
Сегодня прям золотой день. Парни порадовали.Спасибо им.
Выиграли золото наши в вышке.
Никита с Русланом просто деклассировали остальных
Никита с Русланом молодцы ! Одержали уверенную победу и принесли нашей сборной второе золото на ЧЕ.
ОтветДок Аксель
Никита с Русланом молодцы ! Одержали уверенную победу и принесли нашей сборной второе золото на ЧЕ.
Второе)?
Надежда Трифонова, бронза дороже золота...
Поздравляю.
Надечка молодец . Юная девочка оказалась конкурентно-способной . Бронза для начала-очень неплохой резудьтат.
Второе золото! Девочки, вы лучшие в мире!!!🥇🥇
Молодчики, просто молодцы!
Молодцы парни! Отлично выступили! С победой!
Бригада, есть шансы у прыгунов в воду? Или максиму с удачей бронза .?
ОтветУзурпатор правды
Бригада, есть шансы у прыгунов в воду? Или максиму с удачей бронза .?
На ЧМ наши были 2ми, проиграв Китаю 1балл.
Так что вышка у нас хорошая
ОтветRuslan Samarin
На ЧМ наши были 2ми, проиграв Китаю 1балл. Так что вышка у нас хорошая
И это ещё с плохим третьим прыжком, где недобрали минимум баллов 15 при хорошем исполнении.
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