🥇🥇🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 4 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Шлейхер и Терновой взяли золото в прыжках с вышки, у Трифоновой – бронза на трехметровом трамплине

4 августа на ЧЕ по водным видам разыграли шесть комплектов медалей.

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли шесть комплектов медалей: по два в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа

1. Ирис Тио Касас (Испания) – 263,6250

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 263,3817

3. Клара Блейер (Германия) – 258,0400...

7. Валерия Плеханова (Россия) – 242,2349

Команды, техническая программа

1. Россия (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 303,2467

2. Испания – 296,4299

3. Италия – 284,6725

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км

1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:55.18,3

2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 2,1

3. Оливер Клемет (Германия) – 6,4...

26. Денис Адеев (Россия) – 1:59.41,9...

28. Владимир Иванов (Россия) – 2:03.08,0

Александр Степанов (Россия) не завершил дистанцию.

Женщины, 10 км

1. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2:07.49,9

2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) – 9,7

3. Линда Капони (Италия) – 13,5...

6. Екатерина Сорокина (Россия) – 25,7...

9. Яна Курцева (Россия) – 26,8

10. Полина Козякина (Россия) – 49,5

Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки с вышки

1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 443,82

2. Симоне Конте – Раффаэле Пеллигра (Италия) – 416,46

3. Марк Гриценко – Алексей Середа (Украина) – 406,05

Женщины, трамплин 3 м

1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 358,05

2. Ясмин Харпер (Великобритания) – 318,70

3. Надежда Трифонова (Россия) – 312,40...

9. Елизавета Кузина (Россия) – 273,50

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже