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  4. Майя Дорошко: «С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее»

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Майя Дорошко: «С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее»
Синхронистка Дорошко: победили на ЧЕ благодаря тренерам и их хитрой идее.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Светлана Павлова прокомментировали победу в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.

«С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее. Если честно, я сомневалась, думала, что нас могут наказать за это, но мы доверились тренерам, доверились друг другу, и всё получилось», – сказала Дорошко.

«Мы все счастливы, это долгожданная медаль. Вся команда работала. Спасибо всем за поддержку», – добавила Павлова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Майя Дорошко
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синхронное плавание
Светлана Павлова

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