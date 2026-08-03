Майя Дорошко: «С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее»

Синхронистка Дорошко: победили на ЧЕ благодаря тренерам и их хитрой идее.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Светлана Павлова прокомментировали победу в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.

«С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее. Если честно, я сомневалась, думала, что нас могут наказать за это, но мы доверились тренерам, доверились друг другу, и всё получилось», – сказала Дорошко.

«Мы все счастливы, это долгожданная медаль. Вся команда работала. Спасибо всем за поддержку», – добавила Павлова.