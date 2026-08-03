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  4. Глеб Гальперин: «Нас потрясающе принимают, вообще никаких проблем. Потому что все знают, кто мы и откуда»

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Глеб Гальперин: «Нас потрясающе принимают, вообще никаких проблем. Потому что все знают, кто мы и откуда»
Гальперин: россиян отлично принимают, прыжковый мир тесен и всегда поддерживает.

Глеб Гальперин, заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, 

«Это не первый наш международный выезд, начали с 2025 года, с Сингапура. Потрясающе принимают, вообще никаких проблем. Потому что все знают, кто мы и откуда, мы вместе прыгали, выступали всей прыжковой семьей. Отличная атмосфера всегда была, есть и будет.

Конечно, коллеги узнают, например, Микеле Бенедетти, мы с ним вместе выступали. Общались на турнире, поздравляли друг друга. Здесь все друг друга поддерживают, потому что прыжковый мир тесен, без этой поддержки никак», – заявил Гальперин. 

Также он оценил выступление Елизаветы Кузиной и Ильи Молчанова в смешанных синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

«Что касается итогов воскресенья, очень неплохое выступление в миксте на трехметровом трамплине. Лиза Кузина и Илья Молчанов хорошо смотрелись, конкуренты очень серьезные – чемпионы мира итальянцы, как бы безоговорочно выиграли, никаких вопросов не было. Поэтому серебряная медаль заслуженная, честная, заработанная.

У девчонок не все получилось на метровом трамплине, хорошо показала себя Ульяна Клюева в этом финале. Ее хорошо судили, за высоту, за мощь прыжков, немного не получалась концовка во всех раундах, где-то один-два балла уступала.

Бронза была рядом, чего мы не так сильно ожидали, но очень понравилась ее заряженность, плюс у нее будут еще синхронные прыжки с трехметрового трамплина, олимпийская дисциплина», – отметил Гальперин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoГлеб Гальперин
Илья Молчанов
Елизавета Кузина
logoСборная России по прыжкам в воду
ТАСС
logoчемпионат Европы

Комментарии

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Гнать надо ссаными тряпками Гальперина и Доброскока за провальную подготовку к ЧЕ.
Кедрина на вышке вообще ничего вразумительного не показала, только 8 в квале, хотя на первенстве прыгала шикарно и будь она здесь в такой форме выиграла бы квал спокойно, и в финале бы боролась за победу.
Беляева ужас, на ЧМ 5 место, здесь даже в финал не попала, и это на ЧЕ, где конкуренция на вышке не высокая.
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