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  4. Захар Трофимов: «За чемпионат Европы поставлю себе троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо»

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Захар Трофимов: «За чемпионат Европы поставлю себе троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо»
Трофимов: за чемпионат Европы поставлю троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо.

Российский синхронист Захар Трофимов подвел итоги выступления на чемпионате Европы-2026 в Париже. 

На турнире он завоевал две бронзовые медали: в соло в технической программе и технической программе смешанных дуэтов с Алиной Румянцевой.

«Я рад, что удалось завоевать две медали, что напарница тоже завоевала медаль, что в соло взял, что для меня важно. Конечно, могли лучше, должны были, но что поделать.

Если говорить про общую оценку, поставлю троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо», — сказал Трофимов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Алина Румянцева
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Захар Трофимов
logoСборная России по синхронному плаванию
синхронное плавание
ТАСС

Комментарии

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Захар, ты молодец! Для болельщиков ты сделал всё на 5!
Захар, ты для нас золотой однозначно !
Молодец, борец!
Наши тренеришки прокатили его твари
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