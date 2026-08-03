Захар Трофимов: «За чемпионат Европы поставлю себе троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо»

Трофимов: за чемпионат Европы поставлю троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо.

Российский синхронист Захар Трофимов подвел итоги выступления на чемпионате Европы-2026 в Париже.

На турнире он завоевал две бронзовые медали: в соло в технической программе и технической программе смешанных дуэтов с Алиной Румянцевой.

«Я рад, что удалось завоевать две медали, что напарница тоже завоевала медаль, что в соло взял, что для меня важно. Конечно, могли лучше, должны были, но что поделать.

Если говорить про общую оценку, поставлю троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо», — сказал Трофимов.