Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»
Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: расстроен, хотел попасть в призы.
Российский синхронист Захар Трофимов признался, что расстроен из-за четвертого места в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.
Победу одержал представитель Великобритании Ранджуо Томблин (258,9188), вторым стал итальянец Филиппо Пелати (252,8713), третьим – испанец Хорди Касерес-Иглесиас (229,2599).
Трофимов за выступление получил 201,2599 балла.
«Пока нет комментариев. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы, так обидно в последний день.
Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду», — сказал Трофимов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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