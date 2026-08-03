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  4. Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»

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Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»
Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: расстроен, хотел попасть в призы.

Российский синхронист Захар Трофимов признался, что расстроен из-за четвертого места в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.

Победу одержал представитель Великобритании Ранджуо Томблин (258,9188), вторым стал итальянец Филиппо Пелати (252,8713), третьим – испанец Хорди Касерес-Иглесиас (229,2599).

Трофимов за выступление получил 201,2599 балла. 

«Пока нет комментариев. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы, так обидно в последний день.

Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду», — сказал Трофимов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoСборная России по синхронному плаванию
Захар Трофимов
logoчемпионат Европы
logoМатч ТВ

Комментарии

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Держись, парень! Тебя ждёт сложная карьера, но нужно доказать, что ты лучший.
Держись, Захар, все твои победы впереди !
Крысы лишили чувака золота, причём свои же крысы.
После такого было очень трудно собраться.
Мне выступление понравилось стихи Есенина неожиданный ход . Две бронзы хороший результат Понравился испанец страстно получилось . Итальянец с жутким макияжем будто у него синяк под глазом причем тут дьявол и жар птица? "Изнасиловали" Музыку Стравинского этот дурацкий текст
ОтветРозовый Бегемот
Мне выступление понравилось стихи Есенина неожиданный ход . Две бронзы хороший результат Понравился испанец страстно получилось . Итальянец с жутким макияжем будто у него синяк под глазом причем тут дьявол и жар птица? "Изнасиловали" Музыку Стравинского этот дурацкий текст
да, классный ход
Если бы не карточки тренера, мне кажется Захар мог бы увезти полный комплект наград
Очень сложный получился ЧЕ для Трофимова, но лучше так, чем никак) 19 лет, получил отличный опыт, всё впереди. Наоборот, мне кажется, есть чему радоваться.
Почему такой большой отрыв от первого места, почти 60 балов? Что-то было в красной зоне?
Первое, о чем я сегодня подумала перед выступлением, надеюсь с карточкой тренера все ок.
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