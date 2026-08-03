Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»

Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: расстроен, хотел попасть в призы.

Российский синхронист Захар Трофимов признался, что расстроен из-за четвертого места в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.

Победу одержал представитель Великобритании Ранджуо Томблин (258,9188), вторым стал итальянец Филиппо Пелати (252,8713), третьим – испанец Хорди Касерес-Иглесиас (229,2599).

Трофимов за выступление получил 201,2599 балла.

«Пока нет комментариев. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы, так обидно в последний день.

Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду», — сказал Трофимов.