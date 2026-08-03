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  4. Маршан может пропустить 400 м комплексом на чемпионате Европы в Париже из-за рецидива травмы бедра

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Маршан может пропустить 400 м комплексом на чемпионате Европы в Париже из-за рецидива травмы бедра
Леон Маршан может пропустить 400 м комплексом на ЧЕ из-за рецидива травмы.

Четырехкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан повторно повредил приводящую мышцу бедра и рискует пропустить выступление на 400 м комплексом на чемпионате Европы. 

В конце июня Маршан снялся с финального заплыва на 200 м брассом на чемпионате Франции после того, как почувствовал боль в приводящей мышце во время предварительных заплывов. Эта боль заставила его отказаться от участия в оставшейся части национального чемпионата.

Повторное повреждение произошло во время сбора французской команды в Виши перед чемпионатом Европы.

«Если честно, мне пришлось немного тяжело. В первые несколько недель я добился хорошего прогресса, а через три недели снова начал плавать брассом. Мы посоветовались с врачом; мы немного форсировали события, потому что не хотели терять слишком много времени, но в то же время стремились сделать все правильно.

И через три недели после чемпионата Франции я снова немного потянул мышцу в том же самом месте — гребенчатую мышцу. То есть она была еще недостаточно укреплена, чтобы выдержать серию заплывов брассом. Я начал все сначала — не совсем с нуля, но почти. Я продолжил реабилитацию, но к плаванию брассом пока так и не вернулся.

Я должен возобновить тренировки в понедельник. И у меня есть сильные опасения. Я исключил 200 метров брассом на чемпионате Европы, а 400 метров комплексом остаются под вопросом, так как этот заплыв стоит в первый день. Я немного боюсь снова повредить приводящую мышцу и испортить себе всю соревновательную неделю.

Это очень обидно, потому что это именно та дистанция, на которой я действительно хотел показать хороший результат в этом году.

Посмотрю, как буду чувствовать себя при работе ногами. Также я подожду результатов МРТ. Но решение будет приниматься скорее на основе клинической оценки и моих собственных ощущений. Я даю себе время вплоть до дня, предшествующего соревнованиям, чтобы принять окончательное решение.

Из этой травмы я все же извлек некоторые уроки, потому что смог уделить внимание вольному стилю, баттерфляю, а также аспектам, которыми раньше немного пренебрегал — например, реабилитации, профилактике травм и разминке, более подходящей для моей работы в воде.

Когда я повторно травмировался, я больше не мог выполнять дельфинообразный удар ногами. Это было самое сложное, ведь я во многом на него полагаюсь. Но зато я смог попробовать развить скорость в кроле и баттерфляе без обязательного использования затяжных выходов под водой.

Приятно знать, что я наконец-то смогу плыть вольным стилем так, как хочу. Моя подготовка не была идеальной, но я могу взять это за отправную точку. Я никогда не выступал на крупных турнирах в вольном стиле. Мне не терпится увидеть, что из этого выйдет», – рассказал Маршан в интервью L’Equipe. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Swimswam
плавание
logoСборная Франции по водным видам спорта
logoЛеон Маршан
травмы
logoчемпионат Европы

Комментарии

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Какое грамотное и информативное интервью взяли у Маршана, сразу видно, журналисты интересуются плаванием.
А у нас травмировался двукратный чемпион мира на длинной воде Лифинцев, не выступит на ЧЕ, но не одна журналистская собака не взяла у него интервью, вот такое отношение к плаванию в нашей стране.
ОтветPankratoff
Какое грамотное и информативное интервью взяли у Маршана, сразу видно, журналисты интересуются плаванием. А у нас травмировался двукратный чемпион мира на длинной воде Лифинцев, не выступит на ЧЕ, но не одна журналистская собака не взяла у него интервью, вот такое отношение к плаванию в нашей стране.
да уж, у нас принято всё окружить молчанием. Зато в раскрученных группах по плаванию в ВК только и увидишь, что фото иностранных пловцов (как дошкольница Макинтош с подписью "тогда она не могла знать...")) ну кому это нужно? погуглить фотки Фелпса каждый сам может, коль уж захочется такого зрелища) а вот любые сведения про наших спортсменов по крупицам приходится собирать повсюду.

Однако с Лифинцевым есть момент - этот и сам известный молчун. Его спрашивали про запрет интервью в Будапеште, так он ответил, что лично ему так даже комфортней. В микст зоне чаще отказывается говорить. Очень надолго пропадает из соцсетей. Есть мнение, что интервьюировался Мирон до сих пор из-под палки, или по большой просьбе) Так что, может его и спрашивали, но без ответа.
По всей видимости будет плыть не только 400 но и 200 кроль.
ОтветPankratoff
По всей видимости будет плыть не только 400 но и 200 кроль.
На 400м вольным у него личный 3.44.70 с зимнего ЧСША. Он там не был в топ форме, в теории 3.43 то может. На 200м в личке он и не плавал серьезно.

У австралийцев забавно. Исаак Купер в последний день содружества решил в запой сходить. В команде это не оценили.
ОтветWarsz
На 400м вольным у него личный 3.44.70 с зимнего ЧСША. Он там не был в топ форме, в теории 3.43 то может. На 200м в личке он и не плавал серьезно. У австралийцев забавно. Исаак Купер в последний день содружества решил в запой сходить. В команде это не оценили.
Весёлый парень этот Купер.
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