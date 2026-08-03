Маршан может пропустить 400 м комплексом на чемпионате Европы в Париже из-за рецидива травмы бедра

Леон Маршан может пропустить 400 м комплексом на ЧЕ из-за рецидива травмы.

Четырехкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан повторно повредил приводящую мышцу бедра и рискует пропустить выступление на 400 м комплексом на чемпионате Европы.

В конце июня Маршан снялся с финального заплыва на 200 м брассом на чемпионате Франции после того, как почувствовал боль в приводящей мышце во время предварительных заплывов. Эта боль заставила его отказаться от участия в оставшейся части национального чемпионата.

Повторное повреждение произошло во время сбора французской команды в Виши перед чемпионатом Европы.

«Если честно, мне пришлось немного тяжело. В первые несколько недель я добился хорошего прогресса, а через три недели снова начал плавать брассом. Мы посоветовались с врачом; мы немного форсировали события, потому что не хотели терять слишком много времени, но в то же время стремились сделать все правильно.

И через три недели после чемпионата Франции я снова немного потянул мышцу в том же самом месте — гребенчатую мышцу. То есть она была еще недостаточно укреплена, чтобы выдержать серию заплывов брассом. Я начал все сначала — не совсем с нуля, но почти. Я продолжил реабилитацию, но к плаванию брассом пока так и не вернулся.

Я должен возобновить тренировки в понедельник. И у меня есть сильные опасения. Я исключил 200 метров брассом на чемпионате Европы, а 400 метров комплексом остаются под вопросом, так как этот заплыв стоит в первый день. Я немного боюсь снова повредить приводящую мышцу и испортить себе всю соревновательную неделю.

Это очень обидно, потому что это именно та дистанция, на которой я действительно хотел показать хороший результат в этом году.

Посмотрю, как буду чувствовать себя при работе ногами. Также я подожду результатов МРТ. Но решение будет приниматься скорее на основе клинической оценки и моих собственных ощущений. Я даю себе время вплоть до дня, предшествующего соревнованиям, чтобы принять окончательное решение.

Из этой травмы я все же извлек некоторые уроки, потому что смог уделить внимание вольному стилю, баттерфляю, а также аспектам, которыми раньше немного пренебрегал — например, реабилитации, профилактике травм и разминке, более подходящей для моей работы в воде.

Когда я повторно травмировался, я больше не мог выполнять дельфинообразный удар ногами. Это было самое сложное, ведь я во многом на него полагаюсь. Но зато я смог попробовать развить скорость в кроле и баттерфляе без обязательного использования затяжных выходов под водой.

Приятно знать, что я наконец-то смогу плыть вольным стилем так, как хочу. Моя подготовка не была идеальной, но я могу взять это за отправную точку. Я никогда не выступал на крупных турнирах в вольном стиле. Мне не терпится увидеть, что из этого выйдет», – рассказал Маршан в интервью L’Equipe.