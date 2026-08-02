Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузина и Молчанов взяли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, Клюева – 4-я на метровом трамплине

Молчанов и Кузина взяли серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

2 августа на чемпионате Европы в Париже прыгуны в воду разыграли два комплекта медалей. Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали серебряными призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Прыжки в воду Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м 1. Кьяра Пеллакани – Маттео Санторо (Италия) – 305,85 2. Елизавета Кузина – Илья Молчанов (Россия) – 286,17 3. Лена Корона Хентшель – Луис Карло Авила Санчес (Германия) – 284,19 Женщины, трамплин 1 м 1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 298,90 2. Мишель Хаймберг (Швейцария) – 258,80 3. Дешарн Бент-Ашмейл (Великобритания) – 254,35 4. Ульяна Клюева (Россия) – 251,20... 11. Кристина Айдарова (Россия) – 223,70 Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’