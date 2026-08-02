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  4. Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузина и Молчанов взяли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, Клюева – 4-я на метровом трамплине

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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузина и Молчанов взяли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, Клюева – 4-я на метровом трамплине
Молчанов и Кузина взяли серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

2 августа на чемпионате Европы в Париже прыгуны в воду разыграли два комплекта медалей.

Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали серебряными призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Кьяра Пеллакани – Маттео Санторо (Италия) – 305,85

2. Елизавета Кузина – Илья Молчанов (Россия) – 286,17

3. Лена Корона Хентшель – Луис Карло Авила Санчес (Германия) – 284,19

Женщины, трамплин 1 м

1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 298,90

2. Мишель Хаймберг (Швейцария) – 258,80

3. Дешарн Бент-Ашмейл (Великобритания) – 254,35

4. Ульяна Клюева (Россия) – 251,20...

11. Кристина Айдарова (Россия) – 223,70

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
прыжки в воду
Женская сборная России по прыжкам в воду
результаты
logoКристина Айдарова (Ильиных)
logoСборная России по прыжкам в воду
Илья Молчанов
Елизавета Кузина
logoчемпионат Европы
Ульяна Клюева
Мишель Хаймберг
Дешарн Бент-Ашмейл

Комментарии

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Пускай берут пример с Анны Макаровой , которая комментирует бобслей и скелетон_ она никогда не льет воду, а подробно рассказывает о спортсменах, профессионал высочайшего класса, а эти Пустобрехи
Ну что у Доброскока все меньше шансов выполнить медальный план, завтра еще посмотрим на готовность Шлейхера и Кузнецова
ОтветМихаил Пригода
Ну что у Доброскока все меньше шансов выполнить медальный план, завтра еще посмотрим на готовность Шлейхера и Кузнецова
Шлейхер если тащить будет, во ржака настанет)
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Шлейхер если тащить будет, во ржака настанет)
Вот вот, только жаль Никите не дали вышку, зачем-то Тернового поставили
Клюева тоже неплохо, но не думаю что в финале будет за медали бороться
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Серебро
Вот только у Лизы ни одного прыжка выше 6,5 не оценили
ОтветМихаил Пригода
Вот только у Лизы ни одного прыжка выше 6,5 не оценили
Поджали немножко, прыгала она неплохо
Как тащат итальянцев, помогают Кьяре, она и без помощи хороша, кажется Санторо может заруинить все
ОтветМихаил Пригода
Как тащат итальянцев, помогают Кьяре, она и без помощи хороша, кажется Санторо может заруинить все
Ильиных будет очень тяжело бороться
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Ильиных будет очень тяжело бороться
Ага, у Пелакани сегодня дубль возможен
Ну подтаскивают итальянцев, что тут сказать . Не говорю что наши лучше прыгают, но отрыв очень большой, должен быть меньше
Какая же ментально слабая Ильиных.
Столько лет уже выступает и толку нет.
Пройти хорошо квал и так опозорится в финале.
В синхронке выиграли предвариловку группы
Ответstanislav.tokarev@im.systems
В синхронке выиграли предвариловку группы
Финал проиграют, вторая оценка почему то постоянно хуже чем у испанок, почему так, кто бы мог объяснить
ОтветМихаил Пригода
Финал проиграют, вторая оценка почему то постоянно хуже чем у испанок, почему так, кто бы мог объяснить
Ильиных нам сегодня скрасит денек или опять мимо?
Мда уж, Кристина каждый прыжок все хуже и хуже, провал
Ну всё, Кристина минус претендент в борьбе за медаль, мда уж, зачем они сюда все приехали, одна не умеет в воду входить, другая не может себя контролировать
ОтветМихаил Пригода
Ну всё, Кристина минус претендент в борьбе за медаль, мда уж, зачем они сюда все приехали, одна не умеет в воду входить, другая не может себя контролировать
Нарабатывают опыт выступлений на крупных соревнованиях после большого перерыва
ОтветСе Н
Нарабатывают опыт выступлений на крупных соревнованиях после большого перерыва
Сколько можно нарабатывать, почему то Кристине в том году долгое отсутствие на международке не помешало хорошо выступить, без медалей, но ошибок было мало, а тут опыта не хватает
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