Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузина и Молчанов взяли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, Клюева – 4-я на метровом трамплине

2 августа на чемпионате Европы в Париже прыгуны в воду разыграли два комплекта медалей.
Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали серебряными призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Прыжки в воду
Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м
1. Кьяра Пеллакани – Маттео Санторо (Италия) – 305,85
2. Елизавета Кузина – Илья Молчанов (Россия) – 286,17
3. Лена Корона Хентшель – Луис Карло Авила Санчес (Германия) – 284,19
Женщины, трамплин 1 м
1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 298,90
2. Мишель Хаймберг (Швейцария) – 258,80
3. Дешарн Бент-Ашмейл (Великобритания) – 254,35
4. Ульяна Клюева (Россия) – 251,20...
11. Кристина Айдарова (Россия) – 223,70
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Комментарии
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Столько лет уже выступает и толку нет.
Пройти хорошо квал и так опозорится в финале.