Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Румянцева и Трофимов взяли бронзу в технической программе микст-дуэтов

Российские синхронисты Румянцева и Трофимов взяли бронзу на чемпионате Европы.

2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже прошла техническая программа смешанных дуэтов в синхронном плавании.

Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, техническая программа

1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 229,6783

2. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 229,0092

3. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 215,9201

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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже