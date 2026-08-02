Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Румянцева и Трофимов взяли бронзу в технической программе микст-дуэтов
Российские синхронисты Румянцева и Трофимов взяли бронзу на чемпионате Европы.
2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже прошла техническая программа смешанных дуэтов в синхронном плавании.
Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали бронзовую медаль.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Синхронное плавание
Смешанные дуэты, техническая программа
1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 229,6783
2. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 229,0092
3. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 215,9201
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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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