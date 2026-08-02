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Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Румянцева и Трофимов взяли бронзу в технической программе микст-дуэтов
Российские синхронисты Румянцева и Трофимов взяли бронзу на чемпионате Европы.

2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже прошла техническая программа смешанных дуэтов в синхронном плавании.

Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, техническая программа

1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 229,6783

2. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 229,0092

3. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 215,9201

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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Захар Трофимов
logoСборная России по синхронному плаванию
Алина Румянцева
результаты
logoчемпионат Европы
синхронное плавание

Комментарии

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Не засчитали первую поддержку. Если бы засчитали, то было бы золото
свой дурак хуже врага. Тренерскому штабу уже медали можно вручать за второй косяк с заполнениями карточек
Пусть удача будет на нашей стороне!!! Держим кулачки!!!
ОтветЕлена Канюкова
Пусть удача будет на нашей стороне!!! Держим кулачки!!!
Кулачки можно уже не держать
Административный позор нашей команды!
Очень жаль из за ошибки в карточке. Наши ребята выступили прекрасно.
Я не верю, что это ошибка, явно же работают против своих же.
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