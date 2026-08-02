  1. Спортс
  2. Водные виды
  3. Новости

  4. 🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 2 августа, все медали дня: у Кузиной и Молчанова – серебро в прыжках в воду, Клюева – 4-я, у Румянцевой и Трофимова – бронза в синхронном плавании

0
🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 2 августа, все медали дня: у Кузиной и Молчанова – серебро в прыжках в воду, Клюева – 4-я, у Румянцевой и Трофимова – бронза в синхронном плавании
Сборная России завоевала еще две медали на водном чемпионате Европы в Париже.

2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли три комплекта медалей.

Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов взяли серебро в синхронных прыжках, Алина Румянцева и Захар Трофимов – в синхронном плавании.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, техническая программа

1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 229,6783

2. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 229,0092

3. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 215,9201

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Кьяра Пеллакани – Маттео Санторо (Италия) – 305,85

2. Елизавета Кузина – Илья Молчанов (Россия) – 286,17

3. Лена Корона Хентшель – Луис Карло Авила Санчес (Германия) – 284,19

Женщины, трамплин 1 м

1. Кьяра Пеллакани (Италия) – 298,90

2. Мишель Хаймберг (Швейцария) – 258,80

3. Дешарн Бент-Ашмейл (Великобритания) – 254,35

4. Ульяна Клюева (Россия) – 251,20...

11. Кристина Айдарова (Россия) – 223,70

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
прыжки в воду
logoчемпионат Европы
logoСборная России по прыжкам в воду
результаты
синхронное плавание
logoСборная России по синхронному плаванию
Женская сборная России по прыжкам в воду
Илья Молчанов
Захар Трофимов
Елизавета Кузина
logoКристина Айдарова (Ильиных)
Алина Румянцева
Ульяна Клюева
logoИзабель Торп
logoСборная Великобритании по синхронному плаванию
Лукреция Руджеро
Сборная Италии по водному поло
Ранджуо Томблин
Филиппо Пелати
logoЖенская сборная Германии по прыжкам в воду
Лена Хентшель
Маттео Санторо
logoЖенская сборная Италии по прыжкам в воду
Кьяра Пеллакани
logoСборная Италии по водным видам
logoСборная Германии по водным видам спорта
logoСборная Швейцарии по водным видам спорта
logoЖенская сборная Великобритании по прыжкам в воду
Мишель Хаймберг
Дешарн Бент-Ашмейл

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ждем купания ВДВшников в водоемах ивидынх видов спорта.
ОтветRurik Gislasson
Ждем купания ВДВшников в водоемах ивидынх видов спорта.
разрывная 🤣🤣🤣
ОтветRurik Gislasson
Ждем купания ВДВшников в водоемах ивидынх видов спорта.
Чаво сказал?
Захар молодец : "2 дня делать ошибку в карточке - это СИЛЬНО". Видно, что ребята сдерживаются от эмоций
ОтветJulia
Захар молодец : "2 дня делать ошибку в карточке - это СИЛЬНО". Видно, что ребята сдерживаются от эмоций
Я бы если был на месте Захара снял эту медаль и отдал кому-либо. Принимать такую медаль с должным восприятием ужасно
Очень обидно за ребят. Тренер, не умеющий заполнять карточки (второй раз!!!) - это сильно.
ОтветNatalia_
Очень обидно за ребят. Тренер, не умеющий заполнять карточки (второй раз!!!) - это сильно.
К ЧМ может научатся 🤩. За ребят действительно обидно.
Вообще с этими карточками дичь какая-то. Уже какой сезон подряд кто-то лажает. Не думайте, что мы первые. В той же фигурке и художественной гимнастике тоже карточки есть, но все считают по факту исполнения, что бы не было заявлено. А тут, конечно, гениальные правила. Делаешь на 10 из 10, но в карточке другое, поэтому пока))) Жесть. Не представляю такое в фигурке или художке
ОтветEntela Ivanko
Вообще с этими карточками дичь какая-то. Уже какой сезон подряд кто-то лажает. Не думайте, что мы первые. В той же фигурке и художественной гимнастике тоже карточки есть, но все считают по факту исполнения, что бы не было заявлено. А тут, конечно, гениальные правила. Делаешь на 10 из 10, но в карточке другое, поэтому пока))) Жесть. Не представляю такое в фигурке или художке
Причем тут правила _ лишь бы обвинить кого то _тренерам позор
Ну блин. Это же СБОРНАЯ! Спортсмены пашут, показывают отличную программу и так лажануть! Слов нет. Я б на месте спортсменов очень бы психанула. Мало без флага все еще (типа - не успели формальности утрясти вслед за WA, угу, так и поверила), так нате вам, получите распишитесь.
ОтветJulia Danilova
Ну блин. Это же СБОРНАЯ! Спортсмены пашут, показывают отличную программу и так лажануть! Слов нет. Я б на месте спортсменов очень бы психанула. Мало без флага все еще (типа - не успели формальности утрясти вслед за WA, угу, так и поверила), так нате вам, получите распишитесь.
Комментарий скрыт
Сказали, что была ошибка в карточке(((( криворукие
Как такое возможно на таком уровне, это бред какой то
Блин, ну вот как так, обидно до не могу. Ладно, когда спортсмены не дорабатывают, ошибаются. Тут , как говорится, на что наработали, то и получили, но 2 раза подряд ошибка тренера с этими карточками, что ж так над спортсменами то издеваться? И как они могут спортсменов готовить, если сами в правилах разобраться не могут?
Сами все отдали,своими руками( тренеров) ,причем уже второй раз подряд((( Верните Покровскую!!!!
Тренерский позор …
Это вредитель какой-то, а не тренер. Как можно так было подставить ребят?!!
ОтветОльга Волконская
Это вредитель какой-то, а не тренер. Как можно так было подставить ребят?!!
ДВАЖДЫ 🙉
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу в произвольной программе, прыгуны в воду остались без медалей
Татьяна Покровская: «Дорошко и Шмидт должны быть серебряными призерами однозначно. Они выступили сильнее испанок»
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Ромашина: «Уверена, что благодаря сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят»
Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»
Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й
🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, разыграют два комплекта медалей в прыжках в воду
Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер поборются за медали на трехметровом трамплине, Кедрина выступит на вышке
Глеб Гальперин: «Нас потрясающе принимают, вообще никаких проблем. Потому что все знают, кто мы и откуда»
Захар Трофимов: «За чемпионат Европы поставлю себе троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо»
Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»
Маршан может пропустить 400 м комплексом на чемпионате Европы в Париже из-за рецидива травмы бедра
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия идет 5-й в медальном зачете, Великобритания лидирует
Ко всем новостям
Последние новости
Климент Колесников: «На ЧМ ни за какую сборную не болею, но симпатизирую японцам. Хочется, чтобы они прошли как можно дальше»
ВидеоСпортс’’ покажет первый матч финала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»