🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 2 августа, все медали дня: у Кузиной и Молчанова – серебро в прыжках в воду, Клюева – 4-я, у Румянцевой и Трофимова – бронза в синхронном плавании