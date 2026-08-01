Татьяна Покровская: «Дорошко и Шмидт должны быть серебряными призерами однозначно. Они выступили сильнее испанок»

Покровская: синхронистки Дорошко и Шмидт должны были взять серебро на ЧЕ.

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что Майя Дорошко и Александра Шмидт должны были завоевать серебряные медали на чемпионате Европы в Париже.

Россиянки стали бронзовыми призерами в произвольной программе дуэтов.

– Не придержали ли девчонкам оценки? Казалось, что серебро они точно должны были взять?

– Я считаю, что первое место девушки, представляющие Грецию, заняли по праву. У них интересная программа, с резкими движениями, отличает характер. Эти спортсменки уже опытные.

Наши же девочки сейчас должны быть серебряными призерами однозначно. Мое личное мнение: выступили они сильнее испанок. Но судьям виднее, как говорится. Хотя девочки наши хорошо выступили со своей программой, – сказала Покровская.