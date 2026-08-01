Майя Дорошко: «Выступлением довольны, оценкой судей как обычно – не особо»

Синхронистка Дорошко: выступлением довольны, оценкой судей – не особо.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт оценили свое выступление на чемпионате Европы в Париже.

Дорошко и Шмидт завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов.

«Выступлением довольны, оценкой судей как обычно – не особо. Само выступление прошло гладко, никаких затруднений и ошибок не было. Мы немного добавили сложности накануне, сегодня потренировались, привыкли к новому движению. Все прошло гладко», – сказали Дорошко.

«Я думаю, что мы сделали все, что могли. По ощущением, сделали хорошо, это самое главное. Да, глаза очень болят из-за хлорки в бассейне. Буквально через пять минут уже плавать невозможно. На соревнованиях такое часто бывает, но тут как-то особенно больно», – добавила Шмидт.