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  4. Данченко о бронзе Дорошко и Шмидт: «Очень довольны, потому что девчонки выполнили все и даже больше»

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Данченко о бронзе Дорошко и Шмидт: «Очень довольны, потому что девчонки выполнили все и даже больше»
Данченко о бронзе синхронисток Дорошко и Шмидт: очень довольны.

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко осталась довольна выступлением Майи Дорошко и Александры Шмидт на чемпионате Европы в Париже.

Россиянки завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов.

«Очень довольны, счастливы, потому что девчонки выполнили все и даже больше. Мы увеличили сложность, рискнули, они взяли на себя риск и ответственность, у них все получилось, не подвели. За счет этого мы чуть больше набрали очков, сократив разрыв с соперниками.

Если разложить оценки на впечатление, артистичность, исполнение, я искренне считаю как тренер, который знает точно, что такое техника, высота вертикали, четкое исполнение, что по этим параметрам мы на первом месте. Я знаю, где доработать, что еще добавить, чтобы конкурировать.

Но я не считаю, что это третье место сейчас наше, что мы хуже всех. Нет, просто судьи тоже люди, у каждого свое мнение, своя реакция», – сказала Данченко.

***

Самое яркое на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже: дневник второго дня

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Александра Шмидт
logoчемпионат Европы
logoСборная России по синхронному плаванию
Майя Дорошко
Татьяна Данченко
синхронное плавание

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Ну понятно, судьи по любому гадят, без этого никак в таких видах спорта.
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