Татьяна Данченко: «В синхронном плавании уже нет такого масштаба творчества, как раньше. Сейчас как ты ни изгаляйся, все равно находишься в рамках»

Тренер Данченко: в синхронном плавании уже нет такого масштаба творчества.

Тренер Татьяна Данченко считает, что в синхронном плавании стало меньше творчества.

Накануне российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы в Париже.

– Я счастлива, что закончился первый день соревнований. Хорошо, что мы взяли серебро в дуэте. Это лучше, чем ничего. И лучше, чем бронза. Остался один шажок до золота. Будем двигаться дальше.

– Радикально изменилось синхронное плавание как вид спорта?

– Да, сильно изменилось. И нас давно не было на чемпионате Европы, все от нас отвыкли. Значит, будут привыкать опять, по‑новому.

– Как проявить вашу фирменную креативность, когда теперь все исполняют одни и те же элементы?

– Все равно что‑то можно придумать, какие‑то ходы найти. Конечно, уже нет такого масштаба творчества, как раньше, когда ты мог придумывать совершенно новые движения, и тебе за это ставили высокие оценки – именно за креатив.

А сейчас как ты ни изгаляйся, все равно находишься в рамках. И они все упаковывают в похожее друг на друга.

– Стал ли ваш вид спорта от этого лучше? Раньше вы писали шедевры, как Джоконду. Но теперь выше конкуренция, и непонятно, какая страна победит.

– Я бы сказала, сейчас написать шедевр очень трудно. Это задача со звездочкой, будем ее решать.

– Успеете решить к Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе?

– Надеемся, что да. Но, во‑первых, нам сначала нужно отобраться. А во‑вторых, на Олимпиаде так достойно представить и настолько правильно подобрать программы, грамотно и правильно их поставить, угадать со сложностью и с кучей нюансов – это огромная работа. Я сейчас собираюсь в отпуск, но думаю – не отменить ли его? – сказала Данченко.

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