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  4. Максимова о 4-м месте Румянцевой и Трофимова: «Ребята справились достойно. После изучения видео увидим, были ошибки или нет»

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Максимова о 4-м месте Румянцевой и Трофимова: «Ребята справились достойно. После изучения видео увидим, были ошибки или нет»
Тренер Максимова о 4-м месте синхронистов: не будем развивать тему судейства.

Тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова прокомментировала судейство в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы в Париже.

Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место.

– Давайте пока не будем развивать эту тему. Так будет этичнее по отношению к судьям. Ребята справились достойно. А уже после изучения видео мы увидим, были ошибки или нет.

– Можно ли подать протест?

– Как я выяснила, протестов нет. Да и после драки кулаками не машут. Раз такие правила, значит, такие правила.

Мы не должны давать ни одного повода придраться к нам. Да, это не то место, на которое мы рассчитывали. Но если бы да кабы, то во рту росли грибы, извините, – сказала Максимова.

«Мы выступали со сложностью 48, хотя должны были показать программу со сложностью 52. Мы были готовы еще лучше. Сейчас убирали какие‑то элементы, вчера ставили новую программу.

Не буду говорить, что наш дуэт засудили. Каждый делает свою работу как может. Я всегда говорю: нужно быть на две головы выше конкурентов. Если хоть где‑то мы дали повод усомниться в нас, это уже наша проблема. А свои ошибки мы всегда готовы признать, если они есть.

Для меня это, конечно, неудовлетворительный результат. Причем программа хорошая. Хотелось, чтобы она победила. Она интересно поставлена, в нее вложено очень много души. Как постановка она достойна пьедестала.

Но юниоры переходят в старшую сборную. С февраля мы поставили три новые программы, выиграли этап Кубка мира, приехали на чемпионат России. Всё это подготовительные этапы. Сейчас у нас был лишь месяц на подготовку к этому турниру. И ребята проделали огромнейшую работу.

Саша Мальцев шел 10 лет к тому, чтобы на международном уровне исполнять четыре программы. Он постепенно рос. Захару сейчас столько же лет, сколько было Саше, когда он в 2015 году вошел в состав сборной. Что же, нам этот большой путь проделать за шесть месяцев? Главное, чтобы было развитие и поступательное движение. Дайте чуть больше времени – и наши ребята были бы в топе. Давайте дадим им это время», – добавила тренер.

***

Самое яркое на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже: дневник второго дня

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Гана Максимова
logoчемпионат Европы
Захар Трофимов
logoСборная России по синхронному плаванию
синхронное плавание
Алина Румянцева

Комментарии

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Сейчас у нас был лишь месяц на подготовку к этому турниру.

ЧР прошёл в апреле, что потом делали что в итоге только месяц остался на подготовку перед ЧЕ?
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