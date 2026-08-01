Синхронист Трофимов о 4-м месте в произвольной микст-дуэтов: «Мне кажется, нас засудили. Это вызывает возмущение»

Синхронисты Румянцева и Трофимов после 4-го места: нас засудили, мы в недоумении.

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева считают, что их засудили на чемпионате Европы в Париже.

Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе смешанных дуэтов.

«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Трофимов.

«Мы пока просто в недоумении. Ничего сказать не можем. Не поняли, в чем дело. Сейчас будем разбираться», – добавила Румянцева.

– Во время выступления я чувствовал, что все хорошо. Мы все делали нормально. Сыграло роль то, как нас оценивали судьи, – в том числе в шестом гибриде. Может, мы сами накосячили? Будем внимательно изучать эти моменты.

– Как вам качество воды в Париже?

– Много хлорки. Приходится больше работать в очках, чтобы глаза не так сильно напрягались. На разминке мы все делаем без очков, экономим силы на выступление. А сама вода более‑менее легкая. При этом ядовитая из‑за хлорки.

– Какие теперь планы?

– Завтра – первое место. Если его не будет, то... В принципе, оно будет. Я в этом уверен. Это наша коронная техническая программа. Выложусь на полную. И надеюсь, что ко мне не докопаются, – отметил Трофимов.

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