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  4. Синхронист Трофимов о 4-м месте в произвольной микст-дуэтов: «Мне кажется, нас засудили. Это вызывает возмущение»

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Синхронист Трофимов о 4-м месте в произвольной микст-дуэтов: «Мне кажется, нас засудили. Это вызывает возмущение»
Синхронисты Румянцева и Трофимов после 4-го места: нас засудили, мы в недоумении.

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева считают, что их засудили на чемпионате Европы в Париже.

Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе смешанных дуэтов.

«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Трофимов.

«Мы пока просто в недоумении. Ничего сказать не можем. Не поняли, в чем дело. Сейчас будем разбираться», – добавила Румянцева.

– Во время выступления я чувствовал, что все хорошо. Мы все делали нормально. Сыграло роль то, как нас оценивали судьи, – в том числе в шестом гибриде. Может, мы сами накосячили? Будем внимательно изучать эти моменты.

– Как вам качество воды в Париже?

– Много хлорки. Приходится больше работать в очках, чтобы глаза не так сильно напрягались. На разминке мы все делаем без очков, экономим силы на выступление. А сама вода более‑менее легкая. При этом ядовитая из‑за хлорки.

– Какие теперь планы?

– Завтра – первое место. Если его не будет, то... В принципе, оно будет. Я в этом уверен. Это наша коронная техническая программа. Выложусь на полную. И надеюсь, что ко мне не докопаются, – отметил Трофимов.

***

Самое яркое на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже: дневник второго дня

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСборная России по синхронному плаванию
Алина Румянцева
logoчемпионат Европы
синхронное плавание
Захар Трофимов

Комментарии

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Ну всё, санкции сняли, можно сразу переходить на привычный визг про судей, которые смеют давать какие-то другие места, кроме первого
ОтветRocketRaccoon2015
Ну всё, санкции сняли, можно сразу переходить на привычный визг про судей, которые смеют давать какие-то другие места, кроме первого
В чем проблема? Ты же ноешь. Почему ему нельзя?
ОтветРоман Миловидов
В чем проблема? Ты же ноешь. Почему ему нельзя?
Комментарий скрыт
это как в футболе на крупном турнире, после второго обсера в группе начинать считать расклады и валить все на судей. классика. Там ведь даже тренер синхронистов вроде признала, что они что-то не так поняли со сложностью оценок и что-то забыли поменять.тоже классика.
Да-а... Трофимов - это вам не Мальцев, это уличный мальчик и говорит чётко по-пацански) Но вот золото назавтра пообещал зря-я...
ОтветRenki
Да-а... Трофимов - это вам не Мальцев, это уличный мальчик и говорит чётко по-пацански) Но вот золото назавтра пообещал зря-я...
Мда уж.. Мальцев был хорош, надеемся на его возвращение, лучше его не было и нет синхрониста-парня, легендарный спортсмен
ОтветМихаил Пригода
Мда уж.. Мальцев был хорош, надеемся на его возвращение, лучше его не было и нет синхрониста-парня, легендарный спортсмен
Комментарий скрыт
Кому он тут втирает?! Разрыв в очках у тройки лидеров - минимальный (2+ очка). А наши отстали на 20 (!!!) очков от третьего места...
Началось нытье. Все эти балеты в воде одна субъективщина а не вид спорта
"Мне кажется, нас засудили.
Требую просмотра ВАР..."😎
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