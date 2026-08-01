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Дорошко о серебре ЧЕ: «Греческие спортсменки не сильнее нас ни физически, ни технически. Но кому‑то показалось, что они более артистичны»
Дорошко о серебре ЧЕ: гречанки не были сильнее нас ни физически, ни технически.

Российская синхронистка Майя Дорошко раскритиковала судейство на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Накануне Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов, получив за свое выступление 302,9950 балла. Победили представительницы Греции Анна‑Мария и Эйрини-Марина Александри (311,4308).

«У греческих спортсменок поддержка сложнее, и вот это дало такой отрыв. Хотели, конечно, уйти от субъективности. Я не про сейчас говорю, а вообще. Понимаю, что за счет артистизма поставить на пьедестал спортсменок, которые там не должны находиться, потому что они ни физически не сильнее, ни технически... Но кому‑то показалось, что они более артистичны.

На мой взгляд, это неправильно, потому что это все‑таки спорт высших достижений, и надо, помимо кривляния лицом, еще оценивать, насколько спортсмен сильный и техничный. Опять‑таки, я не видела наше выступление, возможно, мы там какие‑то ошибки совершили, а девочки прошли чище», – сказала Дорошко в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Анна-Мария Александри
logoСборная Греции по синхронному плаванию
Майя Дорошко
Елизавета Минаева
logoСборная России по синхронному плаванию
logoчемпионат Европы
logoМатч ТВ
Эйрини-Марини Александри

Комментарии

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Факт, кто смотрел все выступления, наши были явно сильнее
ОтветForever Alone
Факт, кто смотрел все выступления, наши были явно сильнее
Конкретно, в чём?
Что-то до наших никак не дойдёт что синхронное плавание поменялось и нужно подстраиваться и выстраивать подготовку с учётом новых правил.
Даже Покровская согласна, что гречанки выступили лучше, а спортсмены всё не могут это признать. Винить всех вокруг в своих неудачах - заведомо проигрышная стратегия.
Вообще даже странно, что у тренеров пока не получается полноценно подстроиться под новые правила. Да, наши девчонки были отстранены, но все ведь могли посмотреть, как выступают другие сборные, за счёт чего выигрывают. Сейчас же такое ощущение, что наша команда в какой-то мере продолжает выступать в своём прежнем стиле, а потом удивляется, почему судьи этому не рады...
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