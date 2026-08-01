Дорошко о серебре ЧЕ: «Греческие спортсменки не сильнее нас ни физически, ни технически. Но кому‑то показалось, что они более артистичны»

Дорошко о серебре ЧЕ: гречанки не были сильнее нас ни физически, ни технически.

Российская синхронистка Майя Дорошко раскритиковала судейство на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Накануне Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов, получив за свое выступление 302,9950 балла. Победили представительницы Греции Анна‑Мария и Эйрини-Марина Александри (311,4308).

«У греческих спортсменок поддержка сложнее, и вот это дало такой отрыв. Хотели, конечно, уйти от субъективности. Я не про сейчас говорю, а вообще. Понимаю, что за счет артистизма поставить на пьедестал спортсменок, которые там не должны находиться, потому что они ни физически не сильнее, ни технически... Но кому‑то показалось, что они более артистичны.

На мой взгляд, это неправильно, потому что это все‑таки спорт высших достижений, и надо, помимо кривляния лицом, еще оценивать, насколько спортсмен сильный и техничный. Опять‑таки, я не видела наше выступление, возможно, мы там какие‑то ошибки совершили, а девочки прошли чище», – сказала Дорошко в эфире «Матч ТВ ».