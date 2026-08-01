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  4. Российская синхронистка Плеханова стала пятой в предварительном раунде произвольной программы соло на чемпионате Европы

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Российская синхронистка Плеханова стала пятой в предварительном раунде произвольной программы соло на чемпионате Европы
Синхронистка Плеханова заняла 5-е место в предварительном раунде соло на ЧЕ.

Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла пятое место в предварительном раунде произвольной программы соло на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Соревнования проходят в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 

Плеханова получила за свое выступление 268,9637 балла и квалифицировалась в финал. Лидирует белоруска Василина Хондошко (287,3999), на втором месте – испанка Ирис Касас (276,4849), на третьем – Клара Блейер из Германии (271,6687).

Финал сольной произвольной программы пройдет 3 августа.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoчемпионат Европы
Валерия Плеханова
синхронное плавание
logoСборная России по синхронному плаванию

Комментарии

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Многовато от белоруски 20 баллов, но 3 место достижимо
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