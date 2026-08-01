Организаторы чемпионата Европы не разрешили синхронисткам Дорошко и Минаевой выступить под Rammstein. Им пришлось поменять музыку

Синхронисткам Минаевой и Дорошко не разрешили выступить на ЧЕ под Rammstein.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева еще в декабре вынуждены были поменять музыку к программе, так как организаторы чемпионата Европы не разрешили им выступать под песню группы Rammstein.

Накануне Минаева и Дорошко заняли второе место по итогам технической программы дуэтов. Они выступали под песню Rising Force Ингви Мальмстина.

«Музыку выбирала наш тренер Татьяна Евгеньевна Данченко, было много вариантов. Хотели вообще под Rammstein – Du Hast, делали прогон по музыке, но потом нам пришел отказ.

Не было объяснения причины, просто отказали. Нужно было написать группе, но мы не стали. Потом мы нашли нашу «Восходящую силу». 18-19 декабря, получается, мы начали ставить, все очень быстро поставили, почти все было из программы под песню Rammstein.

Первый старт мы провели в Колумбии с действующей программой, то есть новую программу мы освоили чуть меньше чем за два месяца», – сказала Минаева.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы по водным видам спорта впервые с 2021 года. Они участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.