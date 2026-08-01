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Организаторы чемпионата Европы не разрешили синхронисткам Дорошко и Минаевой выступить под Rammstein. Им пришлось поменять музыку
Синхронисткам Минаевой и Дорошко не разрешили выступить на ЧЕ под Rammstein.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева еще в декабре вынуждены были поменять музыку к программе, так как организаторы чемпионата Европы не разрешили им выступать под песню группы Rammstein. 

Накануне Минаева и Дорошко заняли второе место по итогам технической программы дуэтов. Они выступали под песню Rising Force Ингви Мальмстина.

«Музыку выбирала наш тренер Татьяна Евгеньевна Данченко, было много вариантов. Хотели вообще под Rammstein – Du Hast, делали прогон по музыке, но потом нам пришел отказ.

Не было объяснения причины, просто отказали. Нужно было написать группе, но мы не стали. Потом мы нашли нашу «Восходящую силу». 18-19 декабря, получается, мы начали ставить, все очень быстро поставили, почти все было из программы под песню Rammstein.

Первый старт мы провели в Колумбии с действующей программой, то есть новую программу мы освоили чуть меньше чем за два месяца», – сказала Минаева.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы по водным видам спорта впервые с 2021 года. Они участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Майя Дорошко
Елизавета Минаева
синхронное плавание
ТАСС
logoчемпионат Европы
logoСборная России по синхронному плаванию
музыка

Комментарии

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"Не было объяснения причины, просто отказали. Нужно было написать группе, но мы не стали."

Что-то тут не стыкуется))
ОтветГЕНПЛАН
"Не было объяснения причины, просто отказали. Нужно было написать группе, но мы не стали." Что-то тут не стыкуется))
Отказали - организаторы.
Написать - группе Рамштайн.
Что непонятного?
ОтветГЕНПЛАН
"Не было объяснения причины, просто отказали. Нужно было написать группе, но мы не стали." Что-то тут не стыкуется))
А всё просто. Видимо опять проблемы с авторскими правами, как у Гуменника. Наших творцов в видах спорта, приближённых к искусству, это не вллнует, они сами по себе гении. И жизнь не учит, художника настоящего мало трогает реальность. Надо, наоборот, оторваться.
Гуменника, насколько я помню, обломали под самый занавес, а здесь еще в декабре, судя по всему, озвучили свой вариант, получили отказ, имели массу времени на корректировку. Получать разрешение у авторов не стали. В чем проблема?
Эта группа запретила по всему миру использование своих треков_ нам ли это не знать
Раммштайн, как и Металлика жестко всегда по копирайту
Можно было выступать под музыку российских групп, Коррозия металла или Шах, например
ОтветAl561
Можно было выступать под музыку российских групп, Коррозия металла или Шах, например
Ну эта тащемта правильная идея! У них полно альбомов и песен например.
ОтветWinfated
Ну эта тащемта правильная идея! У них полно альбомов и песен например.
Электрический есть стул, отдохни мой друг.
Адский поезд сатаны нам везёт подруг))
В свое время Гуменнику тоже не разрешили под Раммштайн катать. Не понимаю, зачем наши спортсмены зациклились именно на этой группе. Музыка и группа, безусловно, культовая, но есть множество других репертуаров, где меньше возни с авторскими правами.
Насколько я знаю, они ещё на этапе Кубка мира должны были выступать под Раков и писали исполнителя, но те не дали добро. Поэтому я не понимаю претензии нашей команды к организаторам, которые запретили им использовать музыку, на которую не получено разрешение. Все логично
Не хотят басурманы почему то слушать скрепную музыку Раммштайна. Но писать надо не группе, а сразу в газету "Гудок".
Привычка ни во что не ставить авторов видимо надолго у нас )
Чего так?на Калинку сильно похожа ?
Ответbeltravel71
Чего так?на Калинку сильно похожа ?
Так вот откуда Раммштайн мелодию содрали!!!
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