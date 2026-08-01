«Ядовитая вода. Глаза уже просто разъедает». В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже

В сборной России раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже.

В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже.

Соревнования стартовали 31 июля. Синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов, а Захар Трофимов – бронзу в технической программе соло.

«Ядовитая вода, особенно в открытом бассейне. У нас специфика такова, что очень важно без очков делать кусками элементы. Делать без очков, потому что немножко смещается ощущение в теле, чуть‑чуть по‑другому чувствуешь геометрию и по‑другому чувствуешь ракурс. Поэтому им очень важно работать без очков.

Но так как глаза уже просто разъедает, мы разрешаем им надевать очки. Таким образом, как бы немножечко это не совсем то, что нам надо. Но, к сожалению, мы не можем наладить химию воды, приходится терпеть», – сказала тренер сборной России Татьяна Данченко .

На качество воды также пожаловалась Майя Дорошко.

– Очень сильно начинают болеть глаза, появляется пелена. Вчера у нас был тренировочный день, и после прогона произвольной мы полчаса без очков работали. У меня такое было в первый раз, вообще ничего не видела. То есть уже даже немного страшно становится, особенно, когда ты под воду ныряешь, а у тебя пелена, ты не видишь. Ладно, если бы ты просто не видел, а как тебе еще и больно.

– Как вы справляетесь с таким моментом? Может капли какие‑то в глаза вам доктора выдали?

– Да, капли. Но, если честно, все равно особо ничего не помогает, просто приходится терпеть и по минимуму работать без очков, – ответила Дорошко.