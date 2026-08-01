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«Ядовитая вода. Глаза уже просто разъедает». В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже
В сборной России раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже.

В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже.

Соревнования стартовали 31 июля. Синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов, а Захар Трофимов – бронзу в технической программе соло.

«Ядовитая вода, особенно в открытом бассейне. У нас специфика такова, что очень важно без очков делать кусками элементы. Делать без очков, потому что немножко смещается ощущение в теле, чуть‑чуть по‑другому чувствуешь геометрию и по‑другому чувствуешь ракурс. Поэтому им очень важно работать без очков.

Но так как глаза уже просто разъедает, мы разрешаем им надевать очки. Таким образом, как бы немножечко это не совсем то, что нам надо. Но, к сожалению, мы не можем наладить химию воды, приходится терпеть», – сказала тренер сборной России Татьяна Данченко.

На качество воды также пожаловалась Майя Дорошко.

– Очень сильно начинают болеть глаза, появляется пелена. Вчера у нас был тренировочный день, и после прогона произвольной мы полчаса без очков работали. У меня такое было в первый раз, вообще ничего не видела. То есть уже даже немного страшно становится, особенно, когда ты под воду ныряешь, а у тебя пелена, ты не видишь. Ладно, если бы ты просто не видел, а как тебе еще и больно.

– Как вы справляетесь с таким моментом? Может капли какие‑то в глаза вам доктора выдали?

– Да, капли. Но, если честно, все равно особо ничего не помогает, просто приходится терпеть и по минимуму работать без очков, – ответила Дорошко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Майя Дорошко
синхронное плавание
Татьяна Данченко
logoСборная России по синхронному плаванию
logoчемпионат Европы

Комментарии

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Мне интересно, а что говорят другие сборные?
ОтветСанитар-волк
Мне интересно, а что говорят другие сборные?
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Ответanatol&#8242;
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"Наши", как я понимаю, говорят не про "свет и температуру". Я не собираюсь добывать новости для спортса, просто отметил тенденциозность ситуации.
Наливали из Сены. Чтобы не допустить кишечных инфекций как на Олимпиаде - хорошенько хлорировали.
Вода для всех одинаковая или для гречанок чище??
ОтветDiana1324
Вода для всех одинаковая или для гречанок чище??
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Сколько любителей синхронного плавания на Спорце, оказывается. Судя по глубине погружения в вопрос, большинство прям профессионалы)
Заглянул в минусы, тут реально какой-то копродесант на дежурстве
в гейропе даже вода русофобская!
Надо чтобы помимо флага и гимна ещё и чистую воду вернули!
ОтветSocial Warrior
Надо чтобы помимо флага и гимна ещё и чистую воду вернули!
Д., б.!
А все потому, чтоМакрон купался в этой воде, токсичный он очень вот и вода стала токсичной, обмакронилась!
Все равно молодцы. Есть над чем работать. Задел есть. Там пойдет . Только работать и работать.
Так европейцы не привыкли дело с водой иметь,а в былые годы вообще не мылись,вот оттода и пошли все эти парфюмы,духи и тд.
ОтветRurik Gislasson
Так европейцы не привыкли дело с водой иметь,а в былые годы вообще не мылись,вот оттода и пошли все эти парфюмы,духи и тд.
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Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Это ты сейчас людовиков с юродивыемыми сравнил?😁
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