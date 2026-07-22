Водное поло. Финал Кубка мира (жен). Россия обыграла Нидерланды в 1/4, Испания победила Венгрию, другие результаты
Россия обыграла Нидерланды в 1/4 финала Кубка мира по водному поло.
22 июля прошли матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России обыграла действующих чемпионок Европы команду Нидерландов и вышла в полуфинал.
Полуфинал пройдет 24 июля. Россия сыграет с Испанией.
Водное поло
Финал Кубка мира
Сидней, Австралия
Женщины
1/4 финала
США – Китай – 14:8 (5:4, 2:0, 3:0, 4:4)
Нидерланды – Россия – 6:11 (2:2, 1:2, 1:2, 2:5)
Испания – Венгрия – 8:7 (2:2, 3:2, 1:2, 2:1)
Италия – Австралия – 14:15 (3:3, 4:5, 4:3, 3:4)
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Дневник Кубка мира: самое яркое и важное из жизни сборной России – на ВидеоСпортсе’‘
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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