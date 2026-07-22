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Водное поло. Финал Кубка мира (жен). Россия обыграла Нидерланды в 1/4, Испания победила Венгрию, другие результаты
Россия обыграла Нидерланды в 1/4 финала Кубка мира по водному поло.

22 июля прошли матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России обыграла действующих чемпионок Европы команду Нидерландов и вышла в полуфинал. 

Полуфинал пройдет 24 июля. Россия сыграет с Испанией.

Водное поло

Финал Кубка мира

Сидней, Австралия

Женщины

1/4 финала

США – Китай – 14:8 (5:4, 2:0, 3:0, 4:4)

Нидерланды – Россия – 6:11 (2:2, 1:2, 1:2, 2:5)

Испания – Венгрия – 8:7 (2:2, 3:2, 1:2, 2:1)

Италия – Австралия – 14:15 (3:3, 4:5, 4:3, 3:4)

***

Дневник Кубка мира: самое яркое и важное из жизни сборной России – на ВидеоСпортсе’‘

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
сборная Китая жен (водное поло)
logoсборная США жен (водное поло)
logoсборная Австралии жен (водное поло)
результаты
сборная Нидерландов жен (водное поло)
сборная России жен (водное поло)
сборная Италии жен (водное поло)
Кубок мира
водное поло
logoсборная Испании жен (водное поло)
logoсборная Венгрии жен (водное поло)

Комментарии

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Девчонки, успешной игры! Ждём в полуфинале.
Ой как приятно нас видеть с флагом 🥹
Ответtahat4
Ой как приятно нас видеть с флагом 🥹
А где смотрите?
ОтветBulkan
А где смотрите?
на кинопоиске матч
Эта новость должна быть на первой полосе и главной. Хватит мусолить прошедший позорный ЧМ
Девочки держим кулачки🥰🥰🥰
Зайдя в эту ветку как будто попал в 2021 год
И никакие Нидерланды не отказались с нашими играть... И Австралия не запрещает наш флаг...
ОтветElinkas
И никакие Нидерланды не отказались с нашими играть... И Австралия не запрещает наш флаг...
Вот именно, а немцы какую-то дичь творят.
ОтветPankratoff
Вот именно, а немцы какую-то дичь творят.
У этих вообще какая то агония, даже глухих не пустили..
Хамраевой нужно памятник ставить. В концовке соперницы уже боялись бросать
ОтветAnouck
Хамраевой нужно памятник ставить. В концовке соперницы уже боялись бросать
Отличный матч, два пенальти взятых и несколько важнейших сейвов.
Нормально так вернулись, начали с разгрома действующих чемпионов европы.
ОтветAnouck
Хамраевой нужно памятник ставить. В концовке соперницы уже боялись бросать
В концовке уже все понятно было, доигрывали.
ПОБЕДА 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Это русские девчонки, !
Маркоч хорошо качнула защитника и забивает 11 мяч. Уверенная победа нашей сборной над действующими чемпионками Европы. Молодцы девчонки !
Хамраева как удав кролика съедает взглядов бьющих пенальти и те не забивают второй пенальти подряд )).
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