Водное поло. Финал Кубка мира (жен). Россия обыграла Нидерланды в 1/4, Испания победила Венгрию, другие результаты

Россия обыграла Нидерланды в 1/4 финала Кубка мира по водному поло.

22 июля прошли матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России обыграла действующих чемпионок Европы команду Нидерландов и вышла в полуфинал.

Полуфинал пройдет 24 июля. Россия сыграет с Испанией.

Водное поло

Финал Кубка мира

Сидней, Австралия

Женщины

1/4 финала

США – Китай – 14:8 (5:4, 2:0, 3:0, 4:4)

Нидерланды – Россия – 6:11 (2:2, 1:2, 1:2, 2:5)

Испания – Венгрия – 8:7 (2:2, 3:2, 1:2, 2:1)

Италия – Австралия – 14:15 (3:3, 4:5, 4:3, 3:4)

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