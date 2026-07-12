Российские пловцы победили в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии. Они завоевали 36 наград

Россияне завоевали 36 медалей на юниорском первенстве Европы по плаванию.

Российские пловцы выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы.

Турнир проходил в немецком Мюнхене.В соревнованиях принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет По итогам всех заплывов россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Также пловцы из России установили два юниорских мировых рекорда – в мужской и смешанной эстафетах 4 по 100 м вольным стилем.

Второе место заняла сборная Италии с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, третье – команда Великобритании, взявшая пять золотых наград, два серебра и семь бронзовых медалей.

Россияне принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.