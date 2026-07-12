Российские пловцы победили в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии. Они завоевали 36 наград
Россияне завоевали 36 медалей на юниорском первенстве Европы по плаванию.
Российские пловцы выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы.
Турнир проходил в немецком Мюнхене.В соревнованиях принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет По итогам всех заплывов россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Также пловцы из России установили два юниорских мировых рекорда – в мужской и смешанной эстафетах 4 по 100 м вольным стилем.
Второе место заняла сборная Италии с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, третье – команда Великобритании, взявшая пять золотых наград, два серебра и семь бронзовых медалей.
Россияне принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
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А ущемленным только и остаётся что скатываться до мерзкой дискриминации и исходить желчью... так тому и быть.
совершенно уверен, что в 2030-х годах пловцы, футболисты, волейболисты из России будут элитой мирового спорта
Какой-то беспредел.
А сколько тут было экспертов, рассказывающих с умным видом, что после возвращения наши везде будут на дне...
И вот тут всё не так радужно.