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Российские пловцы победили в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии. Они завоевали 36 наград
Россияне завоевали 36 медалей на юниорском первенстве Европы по плаванию.

Российские пловцы выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы.

Турнир проходил в немецком Мюнхене.В соревнованиях принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет  По итогам всех заплывов россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. 

Также пловцы из России установили два юниорских мировых рекорда – в мужской и смешанной эстафетах 4 по 100 м вольным стилем. 

Второе место заняла сборная Италии с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, третье – команда Великобритании, взявшая пять золотых наград, два серебра и семь бронзовых медалей. 

Россияне принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России жен
плавание
юниорская сборная России
результаты

Комментарии

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Вот красавчики!! И статус у них один - россияне!!
А ущемленным только и остаётся что скатываться до мерзкой дискриминации и исходить желчью... так тому и быть.
Очень достойный общекомандный результат, но главное, конечно, перенести юниорские успехи на следующий уровень, чтобы как можно меньше талантов "потерялось" при переходе во взрослый спорт
ОтветNoSfer
Очень достойный общекомандный результат, но главное, конечно, перенести юниорские успехи на следующий уровень, чтобы как можно меньше талантов "потерялось" при переходе во взрослый спорт
было много спортсменов, кто молод и не вышел в финалы — смена уже есть даже для медалистов и даже внутри юниоров
совершенно уверен, что в 2030-х годах пловцы, футболисты, волейболисты из России будут элитой мирового спорта
ОтветNoSfer
Очень достойный общекомандный результат, но главное, конечно, перенести юниорские успехи на следующий уровень, чтобы как можно меньше талантов "потерялось" при переходе во взрослый спорт
Достойный? Не оскорбляя других, но тут мне кажется больше подходит эпитет-вые6***)
Вообщем в одну калитку и по золоту и по количеству медалей
🇷🇺 Славься страна, мы гордимся тобой
Теперь понятно, почему наших только в нейтральном статусе допустили. У чубатых коллективный инфаркт бы случился 15 раз наш гимн слушать))
Ответclockworkorange
Теперь понятно, почему наших только в нейтральном статусе допустили. У чубатых коллективный инфаркт бы случился 15 раз наш гимн слушать))
Так негде даже заявления не было от European Aquatics что они отменили своё февральское решение.
Какой-то беспредел.
ОтветPankratoff
Так негде даже заявления не было от European Aquatics что они отменили своё февральское решение. Какой-то беспредел.
Так его не отменяли. Просто Германия отказалась допускать наших до первенства с флагом и гимном. Дали выступить только в нейтральном статусе
Гигантский отрыв 1го места от 2го, наши просто на высоте, большие молодцы и спасибо!
А сколько тут было экспертов, рассказывающих с умным видом, что после возвращения наши везде будут на дне...
ОтветRuss Ivan
Гигантский отрыв 1го места от 2го, наши просто на высоте, большие молодцы и спасибо! А сколько тут было экспертов, рассказывающих с умным видом, что после возвращения наши везде будут на дне...
Ну все таки, ЧЕ по плаванию далеко не уровень ЧМ - тут нет таких плавательный стран, как Австралия, США, ЮАР, Китай
ОтветRuss Ivan
Гигантский отрыв 1го места от 2го, наши просто на высоте, большие молодцы и спасибо! А сколько тут было экспертов, рассказывающих с умным видом, что после возвращения наши везде будут на дне...
Значит это не эксперты, а просто тупые троли.
Доминаторы вернулись. Скучала, Европа?
Молодцы !!!
Победы это конечно всегда приятно и важно, но ещё важнее прогресс, время показанное в заплывах.
И вот тут всё не так радужно.
ОтветPankratoff
Победы это конечно всегда приятно и важно, но ещё важнее прогресс, время показанное в заплывах. И вот тут всё не так радужно.
Ну не знаю, если размышлять о разочарованиях на этом турнире, кто и личных медалей не завоевал, и к своим лучшим результатам не смог приблизиться, то как-будто только Ямшанов и Герасимов на ум приходят, может от Фокиной и Блиновой ждали большего, но там последствия травм, по всей видимости. Щербакову ещё взрослый ЧЕ плыть, может к нему основная подготовка, но и на ПЕ у него 2 личных и 3 командных золота, очень неплохой урожай
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