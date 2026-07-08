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🥇 Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету на первенстве Европы в Германии
Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на ЧЕ среди юниоров.

Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету 4 по 100 м вольным стилем во второй соревновательный день первенства Европы по плаванию.

Турнир проходит в Мюнхене. Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина показали время 3 минуты 23,96 секунды.

Ранее Григорий Черногаев завоевал золото первенства Европы на дистанции 50 м на спине c результатом 24,84 секунды, а бронзу на этой дистанции взял еще один россиянин Матвей Ашеко (25,08). 

У юниорок Софья Ануфриева одержала победу на дистанции 50 м брассом с результатом 30,88 секунды.

Софья Дьякова взяла серебро на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1 минута 58,32 секунды. В аналогичном мужском заплыве третье место занял Богдан Торопкин (1.46,15).

Юниорский чемпионат Европы по плаванию проходит в Мюнхене с 7 по 12 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Богдан Торопкин
Софья Дьякова
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Кира Манохина
Михаил Щербаков

Комментарии

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Долго, долго Спортс запрягает! А новости то феерические - выиграли смешанную эстафету 4×100 вольным с мировым юниорским рекордом!
И на полтиннике брассом наша девочка, если не путаю, Арефьева, забрала золото!
ОтветВладимир Свердловск
Долго, долго Спортс запрягает! А новости то феерические - выиграли смешанную эстафету 4×100 вольным с мировым юниорским рекордом! И на полтиннике брассом наша девочка, если не путаю, Арефьева, забрала золото!
Поторопились с новостью) Два золота упустили из виду)
Ответclockworkorange
Поторопились с новостью) Два золота упустили из виду)
Щас Полина в режиме нон-стоп продолжит, надеюсь)
Эстонцам не показывайте, а то они от злости испражняться миногой начнут. Это все чем они смогут питаться если им финансирование прикрыть
Ответpan_admiral
Эстонцам не показывайте, а то они от злости испражняться миногой начнут. Это все чем они смогут питаться если им финансирование прикрыть
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ОтветБыстров_Иуда
Комментарий скрыт
недалёкие прибалты и у них проблемы с головой
Очень отрадно, что у нашей молодёжи отличные результаты по миру. Сам имею разряд по плаванью, очень люблю этот вид спорта и всегда переживаю!
Слава нашей школе, Слава нашим парным, героям. Слава нашей стране - России!
Красавцы! Возвращение с мировым рекордом, так и надо.
Ответdalmolchun
Красавцы! Возвращение с мировым рекордом, так и надо.
Не зря боялись и мутили эти отстранения.
Браво, парни! Молодцы! Давненько у нас в этой дисциплине не было золота. Со времён Попова-Панкратова.
круто! как бы наших не дискриминировали, отстраняли, возвращаются и бьются за медали
Вот именно поэтому наших спортсменов не допускали. Хотели сами медальки собирать, а тут настоящие спортсмены приехали
Да не просто выиграли!
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