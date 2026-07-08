🥇 Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету на первенстве Европы в Германии

Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на ЧЕ среди юниоров.

Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету 4 по 100 м вольным стилем во второй соревновательный день первенства Европы по плаванию.

Турнир проходит в Мюнхене. Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина показали время 3 минуты 23,96 секунды.

Ранее Григорий Черногаев завоевал золото первенства Европы на дистанции 50 м на спине c результатом 24,84 секунды, а бронзу на этой дистанции взял еще один россиянин Матвей Ашеко (25,08).

У юниорок Софья Ануфриева одержала победу на дистанции 50 м брассом с результатом 30,88 секунды.

Софья Дьякова взяла серебро на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1 минута 58,32 секунды. В аналогичном мужском заплыве третье место занял Богдан Торопкин (1.46,15).

Юниорский чемпионат Европы по плаванию проходит в Мюнхене с 7 по 12 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.