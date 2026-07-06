Саммер Макинтош побила мировой рекорд на 200 м баттерфляем – он держался 17 лет.

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м баттерфляем.

19-летняя спортсменка проплыла на турнире в Канаде за 2 минуты 01,65 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году китаянкой Лю Цзыгэ – 2.01,81. Он являлся старейшим в женском плавании.

«Как видите, я очень переживаю, это для меня очень много значит. В детстве я думала, что никогда не побью этот мировой рекорд, и сделать это сегодня вечером перед родной публикой – это действительно особенное событие. Это значит для меня все, и я сейчас в шоке», – сказала Макинтош.

Теперь Саммер является рекордсменкой мира на четырех дистанциях – 200 м и 400 м комплексом, 400 м вольным стилем и теперь 200 м баттерфляем.