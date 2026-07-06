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  4. Саммер Макинтош побила мировой рекорд на 200 м баттерфляем. Он держался 17 лет

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Саммер Макинтош побила мировой рекорд на 200 м баттерфляем. Он держался 17 лет
Саммер Макинтош побила мировой рекорд на 200 м баттерфляем – он держался 17 лет.

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м баттерфляем.

19-летняя спортсменка проплыла на турнире в Канаде за 2 минуты 01,65 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году китаянкой Лю Цзыгэ – 2.01,81. Он являлся старейшим в женском плавании.

«Как видите, я очень переживаю, это для меня очень много значит. В детстве я думала, что никогда не побью этот мировой рекорд, и сделать это сегодня вечером перед родной публикой – это действительно особенное событие. Это значит для меня все, и я сейчас в шоке», – сказала Макинтош.

Теперь Саммер является рекордсменкой мира на четырех дистанциях – 200 м и 400 м комплексом, 400 м вольным стилем и теперь 200 м баттерфляем.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: CBC
logoсборная Канады жен
logoЛю Цзыгэ
плавание
рекорды
logoСаммер Макинтош

Комментарии

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Главная победа в ее карьере, это дистанция ее мамы. Это конечно Майкл Фелпс в женском обличии.
ОтветДмитрий Тясин
Главная победа в ее карьере, это дистанция ее мамы. Это конечно Майкл Фелпс в женском обличии.
В хорошем смысле или плохом?)
ОтветArseniy Illar
В хорошем смысле или плохом?)
В плане феноменальной универсальности без потери в качестве.
Красотка во всех смыслах)
Новостникам калькулятор в помощь)
Подскажите где смотреть Первенство Европы среди юниоров по плаванию в Мюнхене 2026г?Заранее благодарен.
Ответtai65pan@yandex.ru
Подскажите где смотреть Первенство Европы среди юниоров по плаванию в Мюнхене 2026г?Заранее благодарен.
"Весь Спорт" во вконтакте, там должны быть трансляции
ОтветNoSfer
"Весь Спорт" во вконтакте, там должны быть трансляции
Извините,я не очень в этих делах разбираюсь...Весь Спорт только в контакте можно смотреть?Или в интернете на компе можно набрать?Да,большое спасибо за подсказку!!!
Саммер крутая!
Сколько ещё "костюмных" рекордов осталось ?
ОтветLina Starkova
Сколько ещё "костюмных" рекордов осталось ?
200 и 800 вольными у мужчин. У женщин пал последний.
ОтветДмитрий Тясин
200 и 800 вольными у мужчин. У женщин пал последний.
200 спина.
Круто!

Еще из рекордов (не плавание), американка Эмма Хант на этапе World Climbing Series впервые выбежала из 6 секунд, 5.99
Можно сказать историческое событие, рекорд точно улучшат, но из 5 вряд ли когда случится.
Ребят, как называется старый фильм, где парнишка назвал себя по телефону Макинтош? Макинтош - было название монитора.
Маккинтош конечно монстр в хорошем смысле и очень приятная девушка
Костюмный рекорд побила получается)))
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