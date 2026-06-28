Гретхен Уолш побила мировой рекорд на 50 м вольным стилем. Прежнее достижение было установлено на прошлой неделе
Пловчиха Гретхен Уолш из США побила мировой рекорд на 50 м вольным стилем.
Американская пловчиха Гретхен Уолш побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем.
На турнире Sette Colli в Риме спортсменка показала результат 23,55 секунды. Второе место заняла шведка Сара Шестрем (23,86), третье – Сара Кертис (24,09).
Прежний мировой рекорд (23,59) был установлен на прошлой неделе американкой Кейт Дуглас.
Уолш 23 года, она двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира. Ей также принадлежит рекорд мира на 100 м баттерфляем.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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