Нидерландская пловчиха Стенберген установила мировой рекорд на 100 м вольным стилем

Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем.

Нидерландская пловчиха Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на международном турнире в Риме.

Она преодолела дистанцию за 51,68 секунды. Предыдущее достижение принадлежало трехкратной олимпийской чемпионке шведке Саре Шестрем (51,71).

Второй финишировала представительница Гонконга Шивон Хоуи (52,52), третьей – итальянка Сара Кертис (52,69).

Стенберген 26 лет, она является трехкратной чемпионкой мира по плаванию.