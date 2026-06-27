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Нидерландская пловчиха Стенберген установила мировой рекорд на 100 м вольным стилем
Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем.

Нидерландская пловчиха Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на международном турнире в Риме.

Она преодолела дистанцию за 51,68 секунды. Предыдущее достижение принадлежало трехкратной олимпийской чемпионке шведке Саре Шестрем (51,71).

Второй финишировала представительница Гонконга Шивон Хоуи (52,52), третьей – итальянка Сара Кертис (52,69).

Стенберген 26 лет, она является трехкратной чемпионкой мира по плаванию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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