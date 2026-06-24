Глава МОК Ковентри: «Чтобы атлеты со всего мира могли собираться вместе, спорт должен оставаться нейтральным пространством, где участие определяется достижениями, а не политикой»
Глава МОК Ковентри заявила, что спорт должен остаться нейтральным к политике.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. считает, что участие в Олимпийских играх должно определяться спортивными результатами, а не политикой.
«Наше движение сильно и достигло невероятных результатов. Мы знаем о сильном желании защищать один из самых уникальных аспектов Олимпийских игр – возможность атлетов из каждого уголка мира собираться вместе и мирно участвовать в соревнованиях.
Это может быть только тогда, когда спорт остается нейтральным пространством, где каждому спортсмену рады и проявляется ко всем одинаковое уважение, где люди могут собраться вместе, несмотря на политические разногласия, где участие определяется спортивными достижениями, а не политикой», – сказала Ковентри в ходе сессии МОК в Лозанне.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
"Какая же вы двуличная, раисвасильнна"