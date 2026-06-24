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  4. Глава МОК Ковентри: «Чтобы атлеты со всего мира могли собираться вместе, спорт должен оставаться нейтральным пространством, где участие определяется достижениями, а не политикой»

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Глава МОК Ковентри: «Чтобы атлеты со всего мира могли собираться вместе, спорт должен оставаться нейтральным пространством, где участие определяется достижениями, а не политикой»
Глава МОК Ковентри заявила, что спорт должен остаться нейтральным к политике.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. считает, что участие в Олимпийских играх должно определяться спортивными результатами, а не политикой.

«Наше движение сильно и достигло невероятных результатов. Мы знаем о сильном желании защищать один из самых уникальных аспектов Олимпийских игр – возможность атлетов из каждого уголка мира собираться вместе и мирно участвовать в соревнованиях.

Это может быть только тогда, когда спорт остается нейтральным пространством, где каждому спортсмену рады и проявляется ко всем одинаковое уважение, где люди могут собраться вместе, несмотря на политические разногласия, где участие определяется спортивными достижениями, а не политикой», – сказала Ковентри в ходе сессии МОК в Лозанне.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМОК
logoКирсти Ковентри
logoПолитика

Комментарии

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Но России это не касается, добавила она в конце
ОтветСергей Аньков
Но России это не касается, добавила она в конце
Россия - это какой-то другой уголок не их мира.
Она это серьёзно? Даже слов уже нет.🤦🏻‍♀️
"Какая же вы двуличная, раисвасильнна"
Завтра эта дамочка скажет, что ничего такого она не говорила.
Говорит-то всё верно. Но как этого добиться?
Ответviktorpavlov70
Говорит-то всё верно. Но как этого добиться?
Перестать обслуживать политические акции ряда привилегированных государств?
ОтветЭкстратайм горит, Роналду плачет_1116196921
Перестать обслуживать политические акции ряда привилегированных государств?
тогда эти привилегированные государства могут перестать спонсировать МОК. Собачка-то в финансовой независимости порылась.
мы с белорусами тоже так считаем 🙃
Пора перейти от теории к практике и на деле доказать свои слова
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Пора перейти от теории к практике и на деле доказать свои слова
Ща бы чиновники каждую свою болтовню делом подтверждали, ага
Очередное бла, бла, бла!
«Серьезно? Да серьезно, а ты не верил?»
Да они издеваются
А веселенькая дамочка эта Ковентри
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