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Егор Корнев: «Меня звал к себе тренер Фелпса, но я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера»
Пловец Корнев сообщил, что отказался работать с тренером Фелпса.

Российский пловец Егор Корнев сообщил, что отказался работать с тренером Майкла Фелпса.

– Правда, что вас в свою группу приглашал Боб Боумэн — знаменитый тренер, который сделал мегазвездами Майкла Фелпса и Леона Маршана?

– Было такое. Он сначала написал мне, потом подошел. У нас состоялся очень короткий диалог. Боб сказал: «Извини, я тороплюсь, давай дальше мы спишемся»…Да меня много кто звал к себе. Но я всем отказал.

– Почему? Это же тренер Фелпса.

– Ну и что? А чем хуже Ольга Байдалова? Поэтому я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера. И считаю, что в России можно достичь высоких вершин. Поэтому не уезжаю за границу.

– Вы с тренером Байдаловой сразу же нашли общий язык?

– Возможно, у нас воспитание было схожим. Поэтому отношения сразу сложились, и мы оказались на одной волне, – рассказал Корнев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
Боб Боумэн
Ольга Байдалова
logoЕгор Корнев
logoМайкл Фелпс
плавание

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