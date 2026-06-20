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Михаил Дегтярев: «Курс по восстановлению прав наших спортсменов будет завершен полноценным возвращением на международную олимпийскую арену»
Дегтярев заявил, что курс на возвращение россиян в спорте будет успешно завершен.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал Россию неотъемлемой частью олимпийского движения и заявил, что курс на восстановление прав спортсменов будет успешно завершен.

Об этом он высказался во время празднования Международного олимпийского дня в Москве.

«Поздравляю вас с Международным олимпийским днем, Всероссийским олимпийским днем. Россия – спортивная держава и является неотъемлемой частью международного олимпийского движения. И это право заслужено не только нашими атлетами-чемпионами, а за историю Олимпийских игр у нас в копилке более 2 тысяч медалей. Но это право также основано и на исторической роли России.

Ведь Международный олимпийский комитет (МОК) был учрежден в 1894 году 13 храбрыми людьми из разных стран мира. Во главе с французским бароном Пьером де Кубертеном, но среди них был русский генерал, подданный Российской империи Алексей Бутовский.

Поэтому Россия стоит в основании олимпийского движения. И, как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, поздравляя нас с 115-летием, Россия и в дальнейшем готова проводить Олимпийские игры и остается верна олимпийским ценностям. А в мире страны, которые провели и летние, и зимние игры, можно пересчитать по пальцам одной руки», – отметил министр, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).

«Я хочу вас заверить в том, что курс по восстановлению прав наших спортсменов, который мы ведем по поручению президента, будет продолжен. Ряд международных федераций восстановили флаг, дали право нам выступать как олимпийским национальным сборным. Более 20 федераций уже восстановили нашим юниорам все права, и курс этот будет завершен полноценным возвращением наших спортсменов на международную олимпийскую арену», – сказал Дегтярев.

Российский генерал помогал в основании МОК: дружил с де Кубертеном и участвовал в возрождении Олимпиады

России вернули флаг и гимн в фехтовании! Где для нас сняты все ограничения?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМОК
отстранение и возвращение России
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Пьер де Кубертен
logoВладимир Путин
Алексей Бутовский

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