Корнев, Колесников, Пригода, Ефимова, Чикунова, Клепикова и еще 38 пловцов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила состав российской сборной на чемпионат Европы по плаванию-2026.
Турнир пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
Сборная России
Женщины
Анна Аршавская
Виктория Блинова
Алина Гайфутдинова
Ралина Гилязова
Анита Грищенко
Софья Дьякова
Юлия Ефимова
Дарья Клепикова
Александра Кузнецова
Кира Манохина
Ксения Мишарина
Мария Осетрова
Арина Пантина
Ксения Сорокина
Милана Степанова
Арина Суркова
Дарья Сурушкина
Евгения Чикунова
Мужчины
Роман Акимов
Илья Бородин
Григорий Вековищев
Иван Гирев
Михаил Доринов
Александр Жигалов
Роман Жидков
Иван Кожакин
Климент Колесников
Николай Колесников
Егор Корнев
Олег Костин
Василий Кукушкин
Андрей Минаков
Даниил Писецкий
Кирилл Пригода
Павел Самусенко
Георгий Смирнов
Максим Ступин
Алексей Ткачев
Андрей Черепков
Роман Шевляков
Александр Щеголев
Михаил Щербаков
Егор Юрченко
Георгий Яковлев
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