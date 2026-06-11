Александр Мальцев: «Уровень мужского синхронного плавания в России очень сильно вырос, конкуренция растет. Это современная тенденция»

Мальцев считает, что в России вырос уровень мужского синхронного плавания.

Семикратный чемпион мира Александр Мальцев считает, что в России вырос уровень мужского синхронного плавания.

На прошедшем первенстве Европы среди юношей и девушек в Люксембурге сборная России победила во всех семи видах. В составе группы вместе с девушками выступали Никита Скляров и Никита Бодров.

«То, что у нас двое парней стояли в комбинированной программе, говорит, что уровень мужского синхронного плавания в России очень сильно вырос, конкуренция растет.

Это современная тенденция. Мужчины в этой смешанной группе придают силу, высоту поддержек, что дало большой импульс для акробатических элементов. Думаю, что за этим будущем», – сказал Мальцев.