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  4. Александр Мальцев: «Уровень мужского синхронного плавания в России очень сильно вырос, конкуренция растет. Это современная тенденция»

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Александр Мальцев: «Уровень мужского синхронного плавания в России очень сильно вырос, конкуренция растет. Это современная тенденция»
Мальцев считает, что в России вырос уровень мужского синхронного плавания.

Семикратный чемпион мира Александр Мальцев считает, что в России вырос уровень мужского синхронного плавания.

На прошедшем первенстве Европы среди юношей и девушек в Люксембурге сборная России победила во всех семи видах. В составе группы вместе с девушками выступали Никита Скляров и Никита Бодров.

«То, что у нас двое парней стояли в комбинированной программе, говорит, что уровень мужского синхронного плавания в России очень сильно вырос, конкуренция растет.

Это современная тенденция. Мужчины в этой смешанной группе придают силу, высоту поддержек, что дало большой импульс для акробатических элементов. Думаю, что за этим будущем», – сказал Мальцев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
logoАлександр Мальцев
Никита Скляров

Комментарии

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Мальцев крут, конечно. Победить преубеждени наших тренеров и собрать столько золота ( а мог бы еще боьше, если бы не отсранение). И да, поддержки с участием мужчины выглядят как-то естественнее и круче, чем когда девочки держат девочку ( хотя, конечно, дело вкуса).
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