Юлия Ефимова: «Я сказала Овечкину, что беру пример с него в плане долгожительства в спорте. Он в шутку ответил, что он плохой пример»

Юлия Ефимова: я беру пример с Овечкина в плане долгожительства в спорте.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о встрече с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным в Москве.

В воскресенье Ефимова и Овечкин посетили финал FONBET Кубка России по футболу, где «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти – 4:3).

– Очень рада, что впервые в жизни встретилась с Овечкиным, которого очень уважаю как великого спортсмена. Обрадовалась, что Александр меня тоже знает. Он сказал, что я – молодец. И спросил, плаваю ли я еще. Я ответила, что да. И беру пример с него в плане долгожительства в спорте. Овечкин в шутку ответил, что он – плохой пример.

– Как вам победа «Спартака»?

– Прекрасно, ведь я болею за эту команду. Очень классный вайб, почти 73 тысячи зрителей. И меня потом провели на поле после матча. Масштаб грандиозный! И я почему‑то до матча была уверена, что победит «Спартак» – так и получилось, – сказала Ефимова.