  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • 14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»
0

14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»

Киселев: буду сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть.

14-летний прыгун в воду Мирослав Киселев высказался о победе на чемпионате России на 10-метровой вышке. 

«Я был очень рад своей победе. Понимаю, что обыграл самого Шлейхера, и очень этому рад. Проговаривали все с тренером, не смотрел ни на кого. После пятого прыжка понял, что могу выиграть. Не скажу, что я сильно волновался, старался хорошо выполнить прыжок, а не победить.

Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть. Постараюсь не сильно волноваться, понравиться всем. Есть мечта выступить на Олимпиаде, для этого надо будет еще больше работать.

Только три года назад прыгать «десятку» начал. Секрета нет, просто надо работать. Все писали мне, бабушки, дедушка, тренер. Когда я победил в прошлый раз, то меня все одноклассники в школе поздравляли. Учителя тоже поздравляли, классный руководитель. Было очень приятно.

А с учебой у меня все нормально. Экзамены? Я еще не сдавал, поэтому со Шлейхером прыгать страшнее», – сказал 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Мирослав Киселев
чемпионат России
прыжки в воду
logoсборная России (прыжки в воду)
чемпионат Европы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»
21 мая, 17:27
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
19 мая, 18:42
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций «Расширенных игр». Они пройдут в ночь с 24 на 25 мая по мск
34 минуты назад
Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты
сегодня, 16:16
Плавание. «Маре Нострум». Самусенко одержал победу, Пригода – 2-й, Жигалов и Чикунова – 3-и
вчера, 17:16
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
вчера, 07:38ВидеоСпортс"
Шлейхер не выступает с Терновым в паре из-за нарушения дисциплины спортсменами
вчера, 06:57
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
22 мая, 09:39ВидеоСпортс"
Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»
21 мая, 17:27
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая перед суперфиналом Кубка мира
20 мая, 15:10
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
19 мая, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Рекомендуем