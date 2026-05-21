14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»

Киселев: буду сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть.

14-летний прыгун в воду Мирослав Киселев высказался о победе на чемпионате России на 10-метровой вышке.

«Я был очень рад своей победе. Понимаю, что обыграл самого Шлейхера, и очень этому рад. Проговаривали все с тренером, не смотрел ни на кого. После пятого прыжка понял, что могу выиграть. Не скажу, что я сильно волновался, старался хорошо выполнить прыжок, а не победить.

Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть. Постараюсь не сильно волноваться, понравиться всем. Есть мечта выступить на Олимпиаде, для этого надо будет еще больше работать.

Только три года назад прыгать «десятку» начал. Секрета нет, просто надо работать. Все писали мне, бабушки, дедушка, тренер. Когда я победил в прошлый раз, то меня все одноклассники в школе поздравляли. Учителя тоже поздравляли, классный руководитель. Было очень приятно.

А с учебой у меня все нормально. Экзамены? Я еще не сдавал, поэтому со Шлейхером прыгать страшнее», – сказал