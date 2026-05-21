Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»

Шлейхер: нормативы на ЧЕ достаточно высокие, никто из парней еще не выполнил.

Прыгун в воду Никита Шлейхер назвал высокими нормативы для отбора на чемпионат Европы-2026.

На завершившемся в Казани чемпионате России Шлейхер выиграл золотые медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Евгением Кузнецовым , а также победил в синхронных прыжках с вышки в паре с Александром Белевцевым. В индивидуальных прыжках с вышки завоевал бронзу.

«Я немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы в Париже. Выиграть важно, но и баллы хочется получше. Недосказанность есть, но соревнования все расставили по своим местам.

Мы с Женей первые и вторые, как и было раньше. С Кузнецовым сколько лет мы уже вместе! Уже привыкли с ним, что много лет то он первый, а я второй, то наоборот. Это нормально.

Нормативы достаточно высокие. Никто из парней еще не выполнил. Подробности у руководства спросите. Но мне лично без разницы, какой норматив. Просто нужно делать свою работу.

Тренировка – процесс творческий, как скажет тренер. Бывает, с первого раза все идет, бывают проблемы. Дальше будем работать исходя из того, как скажет руководство», – сказал Шлейхер.