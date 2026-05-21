Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»

Шлейхер: нормативы на ЧЕ достаточно высокие, никто из парней еще не выполнил.

Прыгун в воду Никита Шлейхер назвал высокими нормативы для отбора на чемпионат Европы-2026. 

На завершившемся в Казани чемпионате России Шлейхер выиграл золотые медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Евгением Кузнецовым, а также победил в синхронных прыжках с вышки в паре с Александром Белевцевым. В индивидуальных прыжках с вышки завоевал бронзу. 

«Я немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы в Париже. Выиграть важно, но и баллы хочется получше. Недосказанность есть, но соревнования все расставили по своим местам.

Мы с Женей первые и вторые, как и было раньше. С Кузнецовым сколько лет мы уже вместе! Уже привыкли с ним, что много лет то он первый, а я второй, то наоборот. Это нормально.

Нормативы достаточно высокие. Никто из парней еще не выполнил. Подробности у руководства спросите. Но мне лично без разницы, какой норматив. Просто нужно делать свою работу.

Тренировка – процесс творческий, как скажет тренер. Бывает, с первого раза все идет, бывают проблемы. Дальше будем работать исходя из того, как скажет руководство», – сказал Шлейхер.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Никита Шлейхер
сборная России (водное поло)
чемпионат России
чемпионат Европы
прыжки в воду

Можно озвучить нормативы? Что там нужно набрать, если девушки выигрывая синхронные прыжки на трамплине с результатом, который был 4-ый на мире в том году не набирают его
ОтветМихаил Пригода
Получается своя же федерация вставляет палки в колёса завышая нормативы для отбора.
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
19 мая, 18:42
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Кедрина и Киселев – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
18 мая, 17:25
Расписание трансляций «Расширенных игр». Они пройдут в ночь с 24 на 25 мая по мск
34 минуты назад
Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты
сегодня, 16:16
Плавание. «Маре Нострум». Самусенко одержал победу, Пригода – 2-й, Жигалов и Чикунова – 3-и
вчера, 17:16
Спортс'' покажет вторые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
вчера, 07:38
Шлейхер не выступает с Терновым в паре из-за нарушения дисциплины спортсменами
вчера, 06:57
Спортс'' покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
22 мая, 09:39
14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»
21 мая, 17:32
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая перед суперфиналом Кубка мира
20 мая, 15:10
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
19 мая, 19:41
Спортс'' покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26
Спортс'' покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
