Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

14-летний Мирослав Киселев победил на чемпионате России по прыжкам в воду.

20 мая прошел пятый день чемпионата России по прыжкам в воду в Казани. 14-летний Мирослав Киселев одержал победу в прыжках с 10-метровой вышки, Виктория Казанцева и Виктория Фролова – в синхронных прыжках с 3‑метрового трамплина.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Казань

Мужчины, вышка 10 м

1. Мирослав Киселев – 459,75

2. Сандро Рогава – 457,95

3. Никита Шлейхер – 455,50

Женщины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Виктория Казанцева – Виктория Фролова – 287,55

2. Виталия Королева – Мария Полякова – 280,50

3. Кристина Айдарова – Елизавета Кузина – 279,36