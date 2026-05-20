Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
14-летний Мирослав Киселев победил на чемпионате России по прыжкам в воду.
20 мая прошел пятый день чемпионата России по прыжкам в воду в Казани. 14-летний Мирослав Киселев одержал победу в прыжках с 10-метровой вышки, Виктория Казанцева и Виктория Фролова – в синхронных прыжках с 3‑метрового трамплина.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Казань
Мужчины, вышка 10 м
1. Мирослав Киселев – 459,75
2. Сандро Рогава – 457,95
3. Никита Шлейхер – 455,50
Женщины, синхронные прыжки, трамплин 3 м
1. Виктория Казанцева – Виктория Фролова – 287,55
2. Виталия Королева – Мария Полякова – 280,50
3. Кристина Айдарова – Елизавета Кузина – 279,36
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
