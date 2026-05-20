  • Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
14-летний Мирослав Киселев победил на чемпионате России по прыжкам в воду.

20 мая прошел пятый день чемпионата России по прыжкам в воду в Казани. 14-летний Мирослав Киселев одержал победу в прыжках с 10-метровой вышки, Виктория Казанцева и Виктория Фролова – в синхронных прыжках с 3‑метрового трамплина.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Казань

Мужчины, вышка 10 м

1. Мирослав Киселев – 459,75

2. Сандро Рогава – 457,95

3. Никита Шлейхер – 455,50

Женщины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Виктория Казанцева – Виктория Фролова – 287,55

2. Виталия Королева – Мария Полякова – 280,50

3. Кристина Айдарова – Елизавета Кузина – 279,36

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Виктория Фролова
Сандро Рогава
Виталия Королева
logoКристина Айдарова (Ильиных)
Виктория Казанцева
logoНикита Шлейхер
Елизавета Кузина
Мария Полякова
Мирослав Киселев

Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
19 мая, 18:42
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Кедрина и Киселев – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
18 мая, 17:25
Прыжки в воду. Чемпионат России. Белевцев и Шлейхер победили на 10-метровой вышке, Кузина – на трехметровом трамплине
17 мая, 19:52
