Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая перед суперфиналом Кубка мира

Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая.

Женская сборная России по водному поло проведет тренировочный сбор в Шанхае с командой Китая.

Об этом сообщила заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Светлана Древаль.

«Федерация водных видов спорта России активно взаимодействует с китайскими коллегами. В рамках подготовки к суперфиналу Кубка мира в Сиднее наша женская сборная отправится в Шанхай на совместный учебно-тренировочный сбор с командой Китая.

Уверена, что это мероприятие позволит укрепить дружественные связи двух спортивных держав и поможет нашей команде в оптимальной форме подойти к международному турниру», – сказала Древаль.

Суперфинал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее.