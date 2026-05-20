0

Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая перед суперфиналом Кубка мира

Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая.

Женская сборная России по водному поло проведет тренировочный сбор в Шанхае с командой Китая.

Об этом сообщила заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Светлана Древаль.

«Федерация водных видов спорта России активно взаимодействует с китайскими коллегами. В рамках подготовки к суперфиналу Кубка мира в Сиднее наша женская сборная отправится в Шанхай на совместный учебно-тренировочный сбор с командой Китая.

Уверена, что это мероприятие позволит укрепить дружественные связи двух спортивных держав и поможет нашей команде в оптимальной форме подойти к международному турниру», – сказала Древаль. 

Суперфинал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Светлана Древаль
Кубок мира
Федерация водных видов спорта России
водное поло
сборная Китая жен (водное поло)
сборная России жен (водное поло)

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
19 мая, 19:41
Ольга Брусникина: «Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой»
5 мая, 20:42
Тренер ватерполисток об отстранении: «С девчонками все 4 года мы проговаривали, что происходит, почему, как. Мы уже находились в такой ситуации»
2 мая, 12:16
Рекомендуем
Главные новости
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
сегодня, 09:39ВидеоСпортс"
14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»
вчера, 17:32
Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»
вчера, 17:27
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
19 мая, 19:41
Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
19 мая, 18:42
Светлана Ромашина: «Раньше, выезжая на международную арену, мы были как кони с шорами, абсолютно отрешенные от всех. Сейчас мы более открытые»
19 мая, 11:35
Светлана Ромашина: «У меня была идея: здорово стать не просто олимпийской чемпионкой, а тренером олимпийских чемпионов. Я – достигатор, который хочет постоянно расти»
19 мая, 11:26
Ромашина о том, что не ушла в политику: «Немножко отбивают желание диванные критики, которые говорят: «Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет Госдума»
19 мая, 10:58
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Кедрина и Киселев – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
18 мая, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Рекомендуем