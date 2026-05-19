  Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) по водному поло Светлана Древаль заявила о проблеме со сменой поколений в российской сборной.

– В первых числах января журналистам был представлен новый тренерский штаб мужской сборной, состоящий из семи сербов, трое из которых являются олимпийскими чемпионами. На презентации прозвучало, что приглашенные специалисты призваны вернуть российское водное поло на те позиции, которые были в начале 2000‑х. Вы сами призер Олимпийских игр, способны профессионально судить о многих вещах. Насколько сильно, с вашей точки зрения, за эти годы просели мастерство игроков и команд, отечественные методики?

– Мировое водное поло действительно ушло вперед в своем развитии за последние годы. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что у нас не случилось нормальной смены поколений: ребята, которые на протяжении многих лет завоевывали медали и достаточно долго играли в национальной сборной, завершили свои выступления в большом спорте, а те, кто пришел им на смену, оказались не готовы удержать этот уровень. Работа с переходным составом не соответствовала современным тенденциям. У нас были перспективные спортсмены в детско‑юношеских школах, но до команд мастеров доходили единицы.

У нас сейчас много хороших молодых спортсменов, и наша задача прежде всего – сохранить их и дать им возможность расти и развиваться в их мастерстве, соответствуя современным тенденциям, что даст этим ребятам возможность играть на высоком уровне, участвовать во всех международных соревнованиях, в Олимпийских играх в том числе. Собственно, даже турнир, который прошел на Мальте, показал, что мы способны бороться, но чего‑то как будто бы не хватает: кому‑то психологической устойчивости, кому‑то индивидуальных технических качеств. И конечно, отсутствие игрового опыта международных встреч сильно влияет, – сказала Древаль.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
