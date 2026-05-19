Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
Кузина и Молчанов выиграли чемпионат России в прыжках с 3-метрового трамплина.
19 мая прошел четвертый день чемпионата России по прыжкам в воду в Казани. Елизавета Кузина и Илья Молчанов одержали победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Екатерина Беляева и Виктория Казанцева – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Казань
Микст, синхронные прыжки, трамплин 3 м
1. Елизавета Кузина – Илья Молчанов – 289,32
2. Виталия Королева – Александр Черепахин – 277,20
3. Мария Полякова – Геннадий Фокин – 274,68
Женщины, синхронные прыжки, вышка 10 м
1. Екатерина Беляева – Виктория Казанцева – 298,86
2. Анна Конаныхина – Александра Кедрина – 292,50
3. Елизавета Кансо – Мария Бруенок – 281,52
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
