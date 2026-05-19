  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
0

Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке

Кузина и Молчанов выиграли чемпионат России в прыжках с 3-метрового трамплина.

19 мая прошел четвертый день чемпионата России по прыжкам в воду в Казани. Елизавета Кузина и Илья Молчанов одержали победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Екатерина Беляева и Виктория Казанцева – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Казань

Микст, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Елизавета Кузина – Илья Молчанов – 289,32

2. Виталия Королева – Александр Черепахин – 277,20

3. Мария Полякова – Геннадий Фокин – 274,68

Женщины, синхронные прыжки, вышка 10 м

1. Екатерина Беляева – Виктория Казанцева – 298,86

2. Анна Конаныхина – Александра Кедрина – 292,50

3. Елизавета Кансо – Мария Бруенок – 281,52

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Илья Молчанов
Виталия Королева
Елизавета Кузина
Мария Полякова
Геннадий Фокин
logoсборная России (прыжки в воду)
Александр Черепахин
чемпионат России
сборная России жен (прыжки в воду)
прыжки в воду
Александра Кедрина
logoАнна Конаныхина
Екатерина Беляева
Виктория Казанцева
Мария Бруенок
Елизавета Кансо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Кедрина и Киселев – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
18 мая, 17:25
Прыжки в воду. Чемпионат России. Белевцев и Шлейхер победили на 10-метровой вышке, Кузина – на трехметровом трамплине
17 мая, 19:52
Евгений Кузнецов: «Сына зовут Велес, а дочку – Ева. Люблю имена со смыслом, имя должно быть запоминающимся»
16 мая, 20:46
Рекомендуем
Главные новости
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
сегодня, 09:39ВидеоСпортс"
14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»
вчера, 17:32
Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»
вчера, 17:27
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая перед суперфиналом Кубка мира
20 мая, 15:10
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
19 мая, 19:41
Светлана Ромашина: «Раньше, выезжая на международную арену, мы были как кони с шорами, абсолютно отрешенные от всех. Сейчас мы более открытые»
19 мая, 11:35
Светлана Ромашина: «У меня была идея: здорово стать не просто олимпийской чемпионкой, а тренером олимпийских чемпионов. Я – достигатор, который хочет постоянно расти»
19 мая, 11:26
Ромашина о том, что не ушла в политику: «Немножко отбивают желание диванные критики, которые говорят: «Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет Госдума»
19 мая, 10:58
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Кедрина и Киселев – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
18 мая, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Рекомендуем