Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке

Кузина и Молчанов выиграли чемпионат России в прыжках с 3-метрового трамплина.

19 мая прошел четвертый день чемпионата России по прыжкам в воду в Казани. Елизавета Кузина и Илья Молчанов одержали победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Екатерина Беляева и Виктория Казанцева – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Казань

Микст, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Елизавета Кузина – Илья Молчанов – 289,32

2. Виталия Королева – Александр Черепахин – 277,20

3. Мария Полякова – Геннадий Фокин – 274,68

Женщины, синхронные прыжки, вышка 10 м

1. Екатерина Беляева – Виктория Казанцева – 298,86

2. Анна Конаныхина – Александра Кедрина – 292,50

3. Елизавета Кансо – Мария Бруенок – 281,52