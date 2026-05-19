Светлана Ромашина: «Раньше, выезжая на международную арену, мы были как кони с шорами, абсолютно отрешенные от всех. Сейчас мы более открытые»

Семикратная олимпийская чемпионка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина считает, что российские спортсмены стали более открытыми.

– Вы сказали, что все иностранные спортсмены вам улыбаются, но непонятно, искренне ли. Чувствуется напряженность?

– Я бы так не сказала. Просто мы раньше, выезжая на международную арену, были как кони с шорами. Ни на кого не смотрели. Абсолютно отрешенные от всех остальных. А сейчас мы другие. Более открытые. Со всеми общаемся, обнимаемся, разговариваем. Не только тренеры, но и спортсмены.

Это не говорит, что мы раньше не были дружелюбными. Просто время идет, мир меняется. И не все понимают, как теперь на нас реагировать. Мы пришли, «хэллоу», «ля-ля-ля», поболтали. И к нам заново к таким привыкают, – рассказала Ромашина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Раньше такое поведение было заметно у лыжников и биатлонистов в частности. Не знаю, будет ли так же после восстановления
