  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Ромашина о том, что не ушла в политику: «Немножко отбивают желание диванные критики, которые говорят: «Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет Госдума»
0

Ромашина о том, что не ушла в политику: «Немножко отбивают желание диванные критики, которые говорят: «Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет Госдума»

Ромашина заявила, что «диванные критики» повлияли на решение не идти в политику.

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина считает, что в отношении спортсменов-политиков часто мыслят стереотипно.

Ромашиной 36 лет, она объявляла о завершении спортивной карьеры в 2023-м. В 2026-м была назначена главным тренером сборной России.

«Когда узнала, что Наталья Сергеевна (Ищенко, пятикратная олимпийская чемпионка, которая после завершения карьеры стала министром спорта Калининградской области – Спортс’’) отправляется в политический путь, была удивлена. Мне казалось, что именно у Наташи жизнь всегда будет связана с синхронным плаванием. Она гениальный постановщик, создана для этого вида спорта, очень творческий человек, который поцелован Богом. У нее всегда получается все, за что берется.

У меня тоже были варианты, связанные с политикой. Но мне было 31 или 32 года. Решила, что пока рановато. Немножко отбивают желание еще и диванные критики, которые говорят: «Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет политика, Госдума». Не хочется такое слушать о себе.

А, с другой стороны, задумываешься, почему нет? Касательно не себя, а других. Почему до сих пор многие думают, что если ты – спортсмен, то не совсем далекий человек? Все поменялось, но люди живут стереотипами», – сказала Ромашина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoсборная России (синхронное плавание)
logoСветлана Ромашина
синхронное плавание
Государственная дума
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Звучит как комплимент комментаторам спортса.
Работайте, братья !
Ответmithridat
Звучит как комплимент комментаторам спортса. Работайте, братья !
😁
В стране давно нет никакой "политики", все решения принимает пожилой ветеран КГБ.
ОтветСергей Орлов
В стране давно нет никакой "политики", все решения принимает пожилой ветеран КГБ.
Комментарий скрыт
ОтветВондроушова
Комментарий скрыт
Согласен больше некому)
Комментаторы спортса запугали олимпийских чемпионов☠️. Те боятся сунуться в думу, и работают курьерами) 😂😂😂
Удивительно, какой талант у бывших российских спортсменов к политике. Ни предпринимательство, ни наука, а именно искусство управления страной
ОтветАлександр Кошечкин
Удивительно, какой талант у бывших российских спортсменов к политике. Ни предпринимательство, ни наука, а именно искусство управления страной
Как показывает практика, чтобы стать хорошим предпринимателем нужно для начала стать политиком (депутатом, чиновником). А уже потом, либо ты сам, либо у твоих родственников просыпается предпринимательский талант.
Диванные критики -это 140 млн населения страны вообще то, на чью жизнь влияют такие вот товарищи
Ответgetsby
Диванные критики -это 140 млн населения страны вообще то, на чью жизнь влияют такие вот товарищи
140 миллионов, было лет 12 назад.
ОтветВасилич_82
140 миллионов, было лет 12 назад.
Известный демограф Ракша говорит что сейчас население около 140 миллионов
Вообще-то диванные критики говорят немного по другому: "С какого хрена человек, пусть даже лучше всех в мире бегающий, прыгающий, плавающий и пр., лезет принимать законы для жизни народа, жизни, кторой он не особо и видел из-за забора спортивных баз? Почему узнаваемость вдруг стала мерилом компетентности спортсмена как законотворца?"
Ответserginn
Вообще-то диванные критики говорят немного по другому: "С какого хрена человек, пусть даже лучше всех в мире бегающий, прыгающий, плавающий и пр., лезет принимать законы для жизни народа, жизни, кторой он не особо и видел из-за забора спортивных баз? Почему узнаваемость вдруг стала мерилом компетентности спортсмена как законотворца?"
А кто например должен продвигать инициативы и законы касающиеся спорта?
ОтветDenis Akhmarov
А кто например должен продвигать инициативы и законы касающиеся спорта?
Министерство спорта на это есть.
Закончила карьеру, получила образование, делай что хочешь. Хоть тренером, хоть политиком, хоть фрезеровщиком. Из спорта сразу в политику - бред.
ОтветAlex Tarakanoff
Закончила карьеру, получила образование, делай что хочешь. Хоть тренером, хоть политиком, хоть фрезеровщиком. Из спорта сразу в политику - бред.
Какую политику? У нас политика в госслужбу вырождена. Это эквивалент назначения на управленческую должность. Тут и образование и опыт работы нужен...
То есть, до той стадии, пока ты спортсмен — это диванные кртики. А потом, как в политику, то это уже общественное мнение?
ОтветPapaGoalie
То есть, до той стадии, пока ты спортсмен — это диванные кртики. А потом, как в политику, то это уже общественное мнение?
И легким движением руки диванные критики превращаются в электорат
Вопросы не в образовании спортсмена, а в реальных общественных достижениях. Человек, который тренеруется в 4 стенах по н-му количеству часов, часто спонсируется за счёт государства (а не сам себя обеспечивает). Вот какие у него могут быт адекватные взгляды на государство и законы сразу после окончания спортивной карьеры? Может ли он быть самостоятельным иоответственным в общественном смысле? Реализуйте себя ещё где-то, получите образование, ок, можно избираться. А так это не человек, представлавляющий людей, а ведомый более старшими партийными представителями. И зачем несамостоятельный чиновник нужен?
Спортсмены далеки отреальной жизни, потому что они ее видят в окно номера на сборах, окно автобуса, живут на госсредства, где все включено, что они могут сделать полезного, ничего, есть федерации спортивные и другие обьединения, вот там и место, а просто лапки поднимать по приказу -это и кухарка может.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Валуев о лимите: «Будет точно интереснее наблюдать за россиянами, а не иностранцами. Не вижу глобальной проблемы и возможной потери качества»
16 мая, 12:47
Депутат Журова о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «После допуска России будет так же. УЕФА готовит страны к нашему возвращению»
15 мая, 14:29
Дмитрий Васильев: «Ни один спортсмен, только завершивший карьеру, не имеет морального права идти в Госдуму. Ошибка говорить, что Овечкин сразу бы стал идеальным депутатом»
11 мая, 11:23
Рекомендуем
Главные новости
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
сегодня, 09:39ВидеоСпортс"
14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»
вчера, 17:32
Шлейхер о результатах чемпионата России: «Немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»
вчера, 17:27
Прыжки в воду. Чемпионат России. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
20 мая, 17:29
Российские ватерполистки проведут сбор с командой Китая перед суперфиналом Кубка мира
20 мая, 15:10
Светлана Древаль: «Мировое водное поло ушло вперед в развитии за последние годы. У нас не случилось нормальной смены поколений»
19 мая, 19:41
Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке
19 мая, 18:42
Светлана Ромашина: «Раньше, выезжая на международную арену, мы были как кони с шорами, абсолютно отрешенные от всех. Сейчас мы более открытые»
19 мая, 11:35
Светлана Ромашина: «У меня была идея: здорово стать не просто олимпийской чемпионкой, а тренером олимпийских чемпионов. Я – достигатор, который хочет постоянно расти»
19 мая, 11:26
Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Кедрина и Киселев – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
18 мая, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Рекомендуем