  • Прыжки в воду. Чемпионат России. Белевцев и Шлейхер победили на 10-метровой вышке, Кузина – на трехметровом трамплине
Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России в Казани. Елизавета Кузина взяла золото на трехметровом трамплине.

Сегодня, 17 мая, прошел второй день соревнований.

Чемпионат России по прыжкам в воду

Казань

Мужчины, вышка, 10 м

1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер – 400,44

2. Никита Кудрявцев – Артем Левин – 393,21

3. Мирослав Киселев – Кирилл Косимов – 391,68

Женщины, трамплин 3 м

1. Елизавета Кузина – 330,75

2. Надежда Трифонова – 308,00

3. Ульяна Клюева – 299,20

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
