Прыжки в воду. Чемпионат России. Белевцев и Шлейхер победили на 10-метровой вышке, Кузина – на трехметровом трамплине
Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России в Казани. Елизавета Кузина взяла золото на трехметровом трамплине.
Сегодня, 17 мая, прошел второй день соревнований.
Чемпионат России по прыжкам в воду
Казань
Мужчины, вышка, 10 м
1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер – 400,44
2. Никита Кудрявцев – Артем Левин – 393,21
3. Мирослав Киселев – Кирилл Косимов – 391,68
Женщины, трамплин 3 м
1. Елизавета Кузина – 330,75
2. Надежда Трифонова – 308,00
3. Ульяна Клюева – 299,20
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
