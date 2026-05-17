  • «Что страшнее, ЕГЭ или чемпионат Европы? Конечно же, ЕГЭ». 16-летняя чемпионка России Кедрина о совмещении спорта с учебой
Прыгунья в воду Кедрина заявила, что ЕГЭ для нее страшнее, чем чемпионат Европы.

Чемпионка России по прыжкам в воду Александра Кедрина рассказала, как совмещает спорт с учебой.

Кедриной 16 лет, накануне она взяла золото на 10-метровой вышке на ЧР в Казани.

«Я с 10‑го класса нахожусь на онлайн‑обучении. Так как девятый класс в прошлом году я пропустила практически полностью из‑за этапов Кубка мира, первенств России и Европы. Поэтому мы с родителями приняли решение перейти на онлайн.

Дальнейшую подготовку пока не выстраивали по сезону, но планирую и на первенство мира поехать, хотя туда надо отобраться ещё, и на чемпионат Европы, самое главное — прошли отбор, теперь будем смотреть, что да как. Легче ли будет без китаянок на Европе, я не знаю, поскольку в личном запрыге я пока не выступала, была только в Германии на этапе Кубка мира, загадывать пока не хочу, как всё сложится.

Что для меня страшнее, ЕГЭ или чемпионат Европы в Париже? Конечно же, ЕГЭ. Однозначно!» – сказала Кедрина.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России жен
Александра Кедрина
прыжки в воду
чемпионат Европы

