  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Фокин о чемпионате Европы: «Сборная России сможет побиться за первое место в медальном зачете. Каждый международный старт – глоток свежего воздуха»
1

Фокин о чемпионате Европы: «Сборная России сможет побиться за первое место в медальном зачете. Каждый международный старт – глоток свежего воздуха»

Прыгун в воду Фокин: Россия сможет побиться за победу в медальном зачете Евро.

Прыгун в воду Геннадий Фокин считает, что сборная России поборется за победу в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

Сегодня Фокин выиграл чемпионат России в Казани на метровом трамплине.

– Чему вас научил чемпионат мира‑2025 в Сингапуре?

– Быть намного сдержаннее, увереннее в себе. И не бояться.

– А чего вы ждете от чемпионата Европы‑2026 в Париже?

– Ожидаю плотной борьбы, хорошей конкуренции и красивых прыжков.

– Приятно выступать, когда нет китайцев?

– Я вообще не смотрю, кто прыгает рядом со мной. Хочу сделать свое дело по максимуму. Сборная России сможет побиться за первое место в медальном зачете. Главное – показать себя и красивые прыжки. Тогда нас будут высоко оценивать и хорошо принимать. На Европе все соперники будут сильными – немцы, французы…

Каждый международный старт – глоток свежего воздуха. Посмотреть на то, как другие люди разминаются, какие у них есть элементы, которые можно добавить к себе в разминку. Как они собираются, что делают перед запрыгами.

– Насколько всех в сборной обрадовало, что возвращаются российский флаг и гимн?

– Это великолепно – особенно когда ты побеждаешь и на пьедестале поешь свой гимн. Невероятные ощущения! – сказал Фокин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат Европы
прыжки в воду
Геннадий Фокин
logoсборная России (прыжки в воду)
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Прыжки в воду. Чемпионат России. Белевцев и Шлейхер победили на 10-метровой вышке, Кузина – на трехметровом трамплине
вчера, 19:52
«Что страшнее, ЕГЭ или чемпионат Европы? Конечно же, ЕГЭ». 16-летняя чемпионка России Кедрина о совмещении спорта с учебой
вчера, 07:15
Евгений Кузнецов: «Сына зовут Велес, а дочку – Ева. Люблю имена со смыслом, имя должно быть запоминающимся»
16 мая, 20:46
Евгений Кузнецов: «В ближайшем будущем очень бы хотелось попасть на Олимпийские игры и еще одну медаль оттуда откусить»
16 мая, 18:51
Прыжки в воду. Чемпионат России. Кузнецов и Шлейхер победили на трехметровом трамплине, Кедрина взяла золото на вышке
16 мая, 17:34
Прыжки в воду. Чемпионат России. Фокин и Айдарова одержали победы на метровом трамплине
15 мая, 16:33
Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО. Он отбывал срок за мошенничестве в особо крупном размере
13 мая, 18:45
Глава РУСАДА: «Мы должны принять закон о спорте с поправками, которые были предложены экспертами, назначенными WADA. Думаю, скоро мы это сделаем»
13 мая, 14:30
Михаил Дегтярев: «Мы вдвое сократили количество членов ОКР, еще сократим на 10-12 позиций»
12 мая, 12:20
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
11 мая, 10:05ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Рекомендуем