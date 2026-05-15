Фокин о чемпионате Европы: «Сборная России сможет побиться за первое место в медальном зачете. Каждый международный старт – глоток свежего воздуха»
Прыгун в воду Геннадий Фокин считает, что сборная России поборется за победу в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
Сегодня Фокин выиграл чемпионат России в Казани на метровом трамплине.
– Чему вас научил чемпионат мира‑2025 в Сингапуре?
– Быть намного сдержаннее, увереннее в себе. И не бояться.
– А чего вы ждете от чемпионата Европы‑2026 в Париже?
– Ожидаю плотной борьбы, хорошей конкуренции и красивых прыжков.
– Приятно выступать, когда нет китайцев?
– Я вообще не смотрю, кто прыгает рядом со мной. Хочу сделать свое дело по максимуму. Сборная России сможет побиться за первое место в медальном зачете. Главное – показать себя и красивые прыжки. Тогда нас будут высоко оценивать и хорошо принимать. На Европе все соперники будут сильными – немцы, французы…
Каждый международный старт – глоток свежего воздуха. Посмотреть на то, как другие люди разминаются, какие у них есть элементы, которые можно добавить к себе в разминку. Как они собираются, что делают перед запрыгами.
– Насколько всех в сборной обрадовало, что возвращаются российский флаг и гимн?
– Это великолепно – особенно когда ты побеждаешь и на пьедестале поешь свой гимн. Невероятные ощущения! – сказал Фокин.