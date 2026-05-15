Прыжки в воду. Чемпионат России. Фокин и Айдарова одержали победы на метровом трамплине
Фокин и Айдарова выиграли чемпионат России по прыжкам в воду.
Прыгуны в воду Геннадий Фокин и Кристина Айдарова одержали победы на чемпионате России в Казани.
Сегодня, 15 мая, прошел первый день соревнований.
Чемпионат России по прыжкам в воду
Казань
Мужчины, трамплин 1 м
1. Геннадий Фокин – 411,45
2. Александр Черепахин – 382,95
3. Илья Молчанов – 379,00
Женщины, трамплин 1 м
1. Кристина Айдарова – 284,85
2. Елизавета Кузина – 254,40
3. Евгения Селезнева – 253,15
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем