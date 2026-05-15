Прыжки в воду. Чемпионат России. Фокин и Айдарова одержали победы на метровом трамплине

Фокин и Айдарова выиграли чемпионат России по прыжкам в воду.

Прыгуны в воду Геннадий Фокин и Кристина Айдарова одержали победы на чемпионате России в Казани.

Сегодня, 15 мая, прошел первый день соревнований.

Чемпионат России по прыжкам в воду

Казань

Мужчины, трамплин 1 м

1. Геннадий Фокин – 411,45

2. Александр Черепахин – 382,95

3. Илья Молчанов – 379,00

Женщины, трамплин 1 м

1. Кристина Айдарова – 284,85

2. Елизавета Кузина – 254,40

3. Евгения Селезнева – 253,15

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Евгения Селезнева
Елизавета Кузина
Илья Молчанов
Геннадий Фокин
Александр Черепахин
