  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО. Он отбывал срок за мошенничестве в особо крупном размере
19

Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО. Он отбывал срок за мошенничестве в особо крупном размере

Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО.

Бывший глава федераций водных видов спорта РФ Алексей Власенко, отбывавший срок за мошенничество в особо крупном размере, освобожден условно-досрочно из следственного изолятора «Бутырка».

Об этом сообщил его адвокат Игорь Шурпик.

«Ходатайство об УДО удовлетворено, суд пришел к выводу, Алексей Власенко не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, при этом учтены все обстоятельства дела в их совокупности», – рассказал адвокат.

Власенко был арестован в 2021 году. Тогда он возглавлял федерации водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания России, однако преступление не имело отношения к его спортивной деятельности – дело было связано с хищением 450 миллионов рублей в рамках государственной программы импортозамещения лекарств «Фарма-2020».

В 2024 году суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и назначил семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
происшествия
Алексей Власенко
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Государство случайно не извинилось перед преступником, что освободило по УДО? Удалось изъять награбленное в пользу государства?
Ответ Мононим
Государство случайно не извинилось перед преступником, что освободило по УДО? Удалось изъять награбленное в пользу государства?
Конечно, ведь штраф назначили и пришлось 1 млн. вернуть.
Ответ Мононим
Государство случайно не извинилось перед преступником, что освободило по УДО? Удалось изъять награбленное в пользу государства?
А он ещё и грабил?😲
Поэтому и воруют уже миллиардами, дадут пять лет условно или выпустят по УДО, все схвачено 🤝
Ответ Jimmy Chu
Поэтому и воруют уже миллиардами, дадут пять лет условно или выпустят по УДО, все схвачено 🤝
Да дело не в сроках, ну отсидел бы он 7 лет, а не пять, невилика разница. Проблема в том, что на свободе его ожидают наворованные деньги (ну большая часть по крайней мере) и новое тёплое местечко.
Вон случай был, посадили заместителя губернатора (или мэра, не помню точно), так он сразу по выходу со шконки был назначен одним из руководителей ГУП Автодор этого же региона. Даже с запретом на занятие государственных должностей. Потому что по иронии судьбы, одно из первых лиц Государственного унитарного предприятия госслужащим не считается. А доступ к госденьгам-то остался.
Российский суд самый гуманный суд в мире!!
450 млн украл у налогоплательщиков и государства. Миллион штрафа заплати и норм
А вас за воровство свыше 3 т р отправят на сво))))
Видать негласно вернул украденное(или поделился с кем) . Вспоминается булгаковское - "сдавайте валюту, граждане!"
Радость-то какая!
450 лямов намыл, 2 года отсидел..нормальный бизнес-план
социально близкий
А деньги то он вернул?) или ушли с концами, ну и пес с ними?
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Прыжки в воду. Чемпионат России. Фокин и Айдарова одержали победы на метровом трамплине
сегодня, 16:33
Глава РУСАДА: «Мы должны принять закон о спорте с поправками, которые были предложены экспертами, назначенными WADA. Думаю, скоро мы это сделаем»
13 мая, 14:30
Михаил Дегтярев: «Мы вдвое сократили количество членов ОКР, еще сократим на 10-12 позиций»
12 мая, 12:20
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
11 мая, 10:05ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет четвертый матч 1/2 финала Евразийской ватерпольной лиги между «Динамо-СШОР» и «Спартаком-Волгоград» в прямом эфире
11 мая, 09:42ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет третьи матчи 1/2 финала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
9 мая, 18:45ВидеоСпортс"
Светлана Ромашина: «Синхронное плавание – тот вид спорта, где всегда ждут победы. От этого периодически становится тяжелее»
9 мая, 16:34
НОК Беларуси: «Приветствуем решение МОК в отношении белорусских спортсменов. Это долгожданное событие для каждого нашего атлета»
7 мая, 17:48
Брусникина о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: «Нас всех удивило это заявление. Будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине»
7 мая, 13:10
Светлана Ромашина: «Некоторые судьи начинают ставить нас не просто на одну ступень, а даже выше сборной Китая»
7 мая, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
сегодня, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Рекомендуем