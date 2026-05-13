Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО. Он отбывал срок за мошенничестве в особо крупном размере

Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО.

Бывший глава федераций водных видов спорта РФ Алексей Власенко, отбывавший срок за мошенничество в особо крупном размере, освобожден условно-досрочно из следственного изолятора «Бутырка».

Об этом сообщил его адвокат Игорь Шурпик.

«Ходатайство об УДО удовлетворено, суд пришел к выводу, Алексей Власенко не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, при этом учтены все обстоятельства дела в их совокупности», – рассказал адвокат.

Власенко был арестован в 2021 году. Тогда он возглавлял федерации водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания России, однако преступление не имело отношения к его спортивной деятельности – дело было связано с хищением 450 миллионов рублей в рамках государственной программы импортозамещения лекарств «Фарма-2020».

В 2024 году суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и назначил семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.