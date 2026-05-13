Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО. Он отбывал срок за мошенничестве в особо крупном размере
Бывший глава федераций водных видов спорта РФ Алексей Власенко, отбывавший срок за мошенничество в особо крупном размере, освобожден условно-досрочно из следственного изолятора «Бутырка».
Об этом сообщил его адвокат Игорь Шурпик.
«Ходатайство об УДО удовлетворено, суд пришел к выводу, Алексей Власенко не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, при этом учтены все обстоятельства дела в их совокупности», – рассказал адвокат.
Власенко был арестован в 2021 году. Тогда он возглавлял федерации водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания России, однако преступление не имело отношения к его спортивной деятельности – дело было связано с хищением 450 миллионов рублей в рамках государственной программы импортозамещения лекарств «Фарма-2020».
В 2024 году суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и назначил семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.
Вон случай был, посадили заместителя губернатора (или мэра, не помню точно), так он сразу по выходу со шконки был назначен одним из руководителей ГУП Автодор этого же региона. Даже с запретом на занятие государственных должностей. Потому что по иронии судьбы, одно из первых лиц Государственного унитарного предприятия госслужащим не считается. А доступ к госденьгам-то остался.