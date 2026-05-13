Глава РУСАДА: «Мы должны принять закон о спорте с поправками, которые были предложены экспертами, назначенными WADA. Думаю, скоро мы это сделаем»

Глава РУСАДА ждет вынесения поправок в закон о спорте на второе чтение в Госдуме.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ожидает рассмотрения поправок к спортивному законодательству во втором чтении на ближайшем заседании профильного комитета Госдумы.

Об этом она заявила на XXI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

«Мы должны принять федеральный Закон о спорте с учетом поправок, которые были предложены экспертами, назначенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Думаю, скоро мы это сделаем. Это был очень сложный путь длиной в несколько лет.

Несмотря на то, что РУСАДА не отвечает за содержание федеральных законов, нами были предприняты просто титанические усилия для того, чтобы это случилось. В четверг состоится решающее, я думаю, заседание комитета Госдумы по спорту. Возможно, на нем будет вынесен ко второму чтению проект федерального закона с необходимыми поправками.

С WADA мы находимся в диалоге, оно ждало от нас той версии, которая устроит всех – и российскую сторону, и сторону WADA. Потому что не все так просто, как нам кажется. Мы должны написать закон так, чтобы он соответствовал нашим нормам права и нашим правовым актам, которые действуют. Это был очень тяжелый путь, но завтра мы увидим результаты этой работы, и я очень надеюсь, что он будет положительным. Вот важный шаг к нашему восстановлению.

Следующий шаг – это, конечно же, аудит. С операционной точки зрения я спокойна. Но этот год очень сложный, потому что с 1 января 2027 года вступают в силу абсолютно новые стандарты WADA. И мы сейчас переделываем все документы, которые регламентируют внутреннюю деятельность отделов РУСАДА.

Работаем и в выходные, и ночами, потому что действительно надо успеть очень многое сделать, времени мало. Мы каждое слово выверяем, в том числе в общероссийских антидопинговых правилах, которые практически готовы новые. Вот это и есть работа по восстановлению.

Как уже сказали представители WADA и МОК, никакого отношения нападки со стороны информаторов не имеют к процессу как восстановления ОКР, так и восстановления РУСАДА. Мы четко понимаем, что делать. Мы работаем в соответствии с тем планом, который имеется у РУСАДА», – сказала Логинова.