  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Глава РУСАДА: «Мы должны принять закон о спорте с поправками, которые были предложены экспертами, назначенными WADA. Думаю, скоро мы это сделаем»
7

Глава РУСАДА: «Мы должны принять закон о спорте с поправками, которые были предложены экспертами, назначенными WADA. Думаю, скоро мы это сделаем»

Глава РУСАДА ждет вынесения поправок в закон о спорте на второе чтение в Госдуме.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ожидает рассмотрения поправок к спортивному законодательству во втором чтении на ближайшем заседании профильного комитета Госдумы.

Об этом она заявила на XXI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

«Мы должны принять федеральный Закон о спорте с учетом поправок, которые были предложены экспертами, назначенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Думаю, скоро мы это сделаем. Это был очень сложный путь длиной в несколько лет.

Несмотря на то, что РУСАДА не отвечает за содержание федеральных законов, нами были предприняты просто титанические усилия для того, чтобы это случилось. В четверг состоится решающее, я думаю, заседание комитета Госдумы по спорту. Возможно, на нем будет вынесен ко второму чтению проект федерального закона с необходимыми поправками.

С WADA мы находимся в диалоге, оно ждало от нас той версии, которая устроит всех – и российскую сторону, и сторону WADA. Потому что не все так просто, как нам кажется. Мы должны написать закон так, чтобы он соответствовал нашим нормам права и нашим правовым актам, которые действуют. Это был очень тяжелый путь, но завтра мы увидим результаты этой работы, и я очень надеюсь, что он будет положительным. Вот важный шаг к нашему восстановлению.

Следующий шаг – это, конечно же, аудит. С операционной точки зрения я спокойна. Но этот год очень сложный, потому что с 1 января 2027 года вступают в силу абсолютно новые стандарты WADA. И мы сейчас переделываем все документы, которые регламентируют внутреннюю деятельность отделов РУСАДА.

Работаем и в выходные, и ночами, потому что действительно надо успеть очень многое сделать, времени мало. Мы каждое слово выверяем, в том числе в общероссийских антидопинговых правилах, которые практически готовы новые. Вот это и есть работа по восстановлению.

Как уже сказали представители WADA и МОК, никакого отношения нападки со стороны информаторов не имеют к процессу как восстановления ОКР, так и восстановления РУСАДА. Мы четко понимаем, что делать. Мы работаем в соответствии с тем планом, который имеется у РУСАДА», – сказала Логинова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Вероника Логинова
logoРУСАДА
ТАСС
logoWADA
Государственная дума
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему ещё не приняли?
Вы должны, а Госдуме не до этого, столько ещё идей как защитить нравственное здоровье граждан запретами.
Комментарий удален пользователем
Ответ Сергей Круг
Комментарий удален пользователем
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
Я думаю, что Логинову надо гнать взашею и ставить человека с улицы. На нее там расследование заведено, чтобы она не пойми какой закон пропихнула. У меня только один вопрос, зачем нам вообще нужно сотрудничать с ВАДА, если российские спортсмены все равно не участвуют в международных соревнованиях.
Ответ alexnew
Я думаю, что Логинову надо гнать взашею и ставить человека с улицы. На нее там расследование заведено, чтобы она не пойми какой закон пропихнула. У меня только один вопрос, зачем нам вообще нужно сотрудничать с ВАДА, если российские спортсмены все равно не участвуют в международных соревнованиях.
Да ладно? В прошлом году минимум на 3 чм ползали, в этом году на олимпиаде. На каких международных соревнованиях их нет. Можно подробнее?)
А мы им таки должны ???
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероника Логинова: «Сейчас в адрес РУСАДА звучит немало негатива, но никаких официальных обвинений не было. Наша антидопинговая система крепко стоит на ногах»
13 мая, 13:38
WADA подтвердило, что в релизе МОК упоминаются обвинения в адрес главы РУСАДА Логиновой
8 мая, 06:47
МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?
8 мая, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
Фокин о чемпионате Европы: «Сборная России сможет побиться за первое место в медальном зачете. Каждый международный старт – глоток свежего воздуха»
вчера, 18:15
Прыжки в воду. Чемпионат России. Фокин и Айдарова одержали победы на метровом трамплине
вчера, 16:33
Экс-глава водных федераций Власенко освобожден по УДО. Он отбывал срок за мошенничестве в особо крупном размере
13 мая, 18:45
Михаил Дегтярев: «Мы вдвое сократили количество членов ОКР, еще сократим на 10-12 позиций»
12 мая, 12:20
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
11 мая, 10:05ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет четвертый матч 1/2 финала Евразийской ватерпольной лиги между «Динамо-СШОР» и «Спартаком-Волгоград» в прямом эфире
11 мая, 09:42ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет третьи матчи 1/2 финала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
9 мая, 18:45ВидеоСпортс"
Светлана Ромашина: «Синхронное плавание – тот вид спорта, где всегда ждут победы. От этого периодически становится тяжелее»
9 мая, 16:34
НОК Беларуси: «Приветствуем решение МОК в отношении белорусских спортсменов. Это долгожданное событие для каждого нашего атлета»
7 мая, 17:48
Брусникина о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: «Нас всех удивило это заявление. Будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине»
7 мая, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
вчера, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Рекомендуем