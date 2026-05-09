Светлана Ромашина: «Синхронное плавание – тот вид спорта, где всегда ждут победы. От этого периодически становится тяжелее»

Ромашина: в синхронном плавании от нас всегда ждут побед.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина отметила, что россиянок всегда ждут побед.

На этапе Кубка мира в Китае российская команда завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Сборная выступала с национальной символикой.

«Эмоции самые прекрасные. Наверное, их не описать, но как только заканчивает играть гимн, хочется кричать «Россия вперед!» Хочется говорить девчонкам, какие они молодцы. Душа поет в этот момент», – сказала Ромашина.

«Я довольна результатом команды. Безумно благодарна всем тренерам, всему тренерскому штабу, спортсменам, медикам, потому что действительно проделывается очень большая работа, которую не видно или видно только на соревнованиях. Конечно же, всегда хочется большего, мы все максималисты, но мы прекрасно понимаем, что все самое лучшее, самое светлое еще впереди.

Синхронное плавание – это тот вид спорта, где всегда ждут победы. И, наверное, действительно, от этого периодически становится тяжелее. Потому что появляется та самая ответственность, но поверьте, что команда сейчас заряжена на все 100%. Все хотят побеждать, все хотят выигрывать, и таких голодных глаз у спортсменов я не видела никогда», – добавила тренер.