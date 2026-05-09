  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Светлана Ромашина: «Синхронное плавание – тот вид спорта, где всегда ждут победы. От этого периодически становится тяжелее»
0

Светлана Ромашина: «Синхронное плавание – тот вид спорта, где всегда ждут победы. От этого периодически становится тяжелее»

Ромашина: в синхронном плавании от нас всегда ждут побед.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина отметила, что россиянок всегда ждут побед.

На этапе Кубка мира в Китае российская команда завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Сборная выступала с национальной символикой.

«Эмоции самые прекрасные. Наверное, их не описать, но как только заканчивает играть гимн, хочется кричать «Россия вперед!» Хочется говорить девчонкам, какие они молодцы. Душа поет в этот момент», – сказала Ромашина.

«Я довольна результатом команды. Безумно благодарна всем тренерам, всему тренерскому штабу, спортсменам, медикам, потому что действительно проделывается очень большая работа, которую не видно или видно только на соревнованиях. Конечно же, всегда хочется большего, мы все максималисты, но мы прекрасно понимаем, что все самое лучшее, самое светлое еще впереди.

Синхронное плавание – это тот вид спорта, где всегда ждут победы. И, наверное, действительно, от этого периодически становится тяжелее. Потому что появляется та самая ответственность, но поверьте, что команда сейчас заряжена на все 100%. Все хотят побеждать, все хотят выигрывать, и таких голодных глаз у спортсменов я не видела никогда», – добавила тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Кубок мира
logoсборная России (синхронное плавание)
logoСветлана Ромашина
синхронное плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Ромашина: «Некоторые судьи начинают ставить нас не просто на одну ступень, а даже выше сборной Китая»
7 мая, 13:04
Тренер синхронисток Голядкина: «Многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению»
5 мая, 20:52
Ольга Брусникина: «Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой»
5 мая, 20:42
Рекомендуем
Главные новости
ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
вчера, 10:05ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет четвертый матч 1/2 финала Евразийской ватерпольной лиги между «Динамо-СШОР» и «Спартаком-Волгоград» в прямом эфире
вчера, 09:42ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет третьи матчи 1/2 финала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
9 мая, 18:45ВидеоСпортс"
НОК Беларуси: «Приветствуем решение МОК в отношении белорусских спортсменов. Это долгожданное событие для каждого нашего атлета»
7 мая, 17:48
Брусникина о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: «Нас всех удивило это заявление. Будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине»
7 мая, 13:10
Светлана Ромашина: «Некоторые судьи начинают ставить нас не просто на одну ступень, а даже выше сборной Китая»
7 мая, 13:04
Тренер синхронисток Голядкина: «Многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению»
5 мая, 20:52
Ольга Брусникина: «Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой»
5 мая, 20:42
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи 1/4 финала женской Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
5 мая, 15:22Видео
Синхронное плавание. Кубок мира. Россиянки победили в акробатической программе групп, Штатнова взяла бронзу среди солисток, Першин и Тумкина – 3-и в микст-дуэтах
3 мая, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Рекомендуем